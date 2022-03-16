市場工作搬重物 膝關節退化 退休想爬山夢難圓

膝關節退化常造成患者無法久站、膝蓋僵硬、疼痛，平常更應好好保養，適時放鬆肌肉，也可減少關節壓力，中醫也以針灸、按摩穴道等治療。示意圖／員生醫院提供

「資料顯示台灣約有15%的人罹患膝關節 退化。」彰化縣員生醫院中醫部醫師黃威倫說，有些病患因工作長期需久站、蹲下搬重物，若又沒常做放鬆肌肉 、熱敷等日常保健，經年累月都會加重膝蓋負擔，造成膝關節加快退化，甚至連走路都痛，退休 後要好好休閒運動都成奢侈願望。

一名60多歲楊姓婦人因在市場工作，常要久站及上下搬貨，年輕時又很拚，搬魚貨時，手腳也常泡在冰水，最近終於退休，卻發現早上起床要下床時膝蓋常卡卡，尤其是年輕時即愛好戶外活動的她想要開始享受和親友去爬山休閒的退休生活，但後來不管是站著、走路、連爬樓梯都會痛，根本別想要去走登山步道了。

黃威倫說，膝蓋疼痛有時是因為膝蓋退化，關節處軟骨退化、骨贅生成、滑膜發炎以及關節變形等，導致關節腫脹以及發炎性疼痛等症狀。臨床上常見到患者症狀無法久站、膝蓋僵硬、疼痛、嚴重時甚至膝蓋變形成Ｏ型腿。

影片來源：聯合新聞網

除了年齡增長的退化，膝蓋曾受過外傷、肥胖、長時間彎曲膝蓋等，都增高退化風險，黃威倫說，中醫稱為「痹症」，麻痹的痹，意思是關節、肢體等處出現酸、痛、麻、重及屈伸活動不利等症狀。

黃威倫說，除了以針灸、中藥熏洗、科學中藥治療楊姓病患，她的症狀也符合健保給付使用龜鹿二仙膠治療，治療12週後，楊婦發現膝關節疼痛明顯改善，肌肉強度也進步。

不過黃威倫也提醒，但並非所有的膝蓋痛都可以吃龜鹿二仙膠，因為龜鹿二仙膠屬於滋補藥材，如果處於急性發炎期的膝蓋疼痛、高血壓或腎臟功能不佳的人，並不適合使用。

平常好好保養，適時放鬆肌肉，也可減少關節壓力，延緩老化和傷害，黃威倫說，不能因為關節痛而不動，反而難以改善症狀，可養成每天散步習慣，也可以在游泳池裡慢走，靠在椅子或躺著做抬腿運動，溫和的瑜伽伸展、太極拳都是很好的運動，並可按摩膝蓋周邊穴位包括血海、梁丘、陰陵泉、陽陵泉穴等，讓膝蓋周邊氣血循環，達到緩解疼痛。