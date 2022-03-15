腎友：多吃肉延年益壽？醫師：不可以喔

醫師劉思緯說，高蛋白飲食對腎功能不佳的患者會加速腎臟衰退，嚴重影響殘餘腎功能。圖／衛福部台中醫院提供

台灣50歲陳姓男子罹腎病多年，日前看到網路文章指「多食用肉類可延長壽命」，與醫師建議的低蛋白飲食有落差，趁回診諮詢。衛福部台中醫院腎臟科醫師劉思緯說明，高蛋白飲食對腎功能不佳的患者而言就像毒藥一般，會加速腎臟衰退，嚴重影響殘餘腎功能。

劉思緯說明，低蛋白飲食能有效延緩腎臟的惡化，但並不代表完全不吃蛋白質會更好。若腎臟病患者蛋白質攝取量不足，則容易引發營養不良與肌少症，因此呼籲病友們不要擔心太多而矯枉過正，每日穩定地攝取一定量蛋白質，才是和腎臟長久共處的生活之道。

根據國民健康署的食物代換表與每日飲食指南手冊指出，50歲60公斤有適當活動強度的健康男性，其每日建議熱量為2250大卡，蛋白質建議攝取量約為65克（每公斤體重攝取量為1.08克）。

劉思緯說，蛋白質的攝取量在不同條件下有不同限制，例如手術 後、敗血症、創傷或燒燙傷等急性病人，就可透過提高蛋白質的攝取，降低死亡率，建議每天每公斤攝取量甚至可以到1.2克到2克。

KDIGO 2012年臨床指引，建議第四、第五期慢性腎臟病人，在良好的飲食衛教輔助下，攝取量應降至0.8克，以減緩腎功能惡化；此外，任何有惡化風險的初期慢性腎臟病患者，應少於1.3克。

劉思緯說，若病人腎絲球過濾率（GFR）小於每分鐘30毫升，且排除營養不良及急性疾病時，臨床上就會建議要求病人開始低蛋白飲食，但如果能保證優質蛋白質的攝取量，如豆蛋魚肉類，能超過全天攝入蛋白質一半以上時，就可以彈性調整植物蛋白的攝取比例。