婦人騎車急煞 沒碰撞竟也左手骨折

嘉義市蔡姓婦人騎機車緊急煞車，造成左手肱骨擠壓性的壓迫性骨折，手術後已出院。圖／聖馬爾定醫院提供

台灣嘉義市60幾歲蔡姓婦人日前騎機車，為閃避路上轉彎車，她緊急煞車，之後一直覺得左肩疼痛，經家人建議到醫院檢查，X光竟發現左手肱骨擠壓性的壓迫性骨折，經手術 治療後出院；收治患者的聖馬爾定醫院骨科 主任裴有成說，肱骨骨折常見在車禍 事件，也好發於高齡骨質疏鬆者，提醒行車應注意速度，要有反應的緩衝時間。

蔡姓婦人回憶，當時騎在路上，突然看到前方有轉彎車輛，直覺反應是趕緊煞車，當下有聽到「啪」一聲，但沒很留意，之後仍繼續忙碌，原本想去國術館治療，直到左肩愈來愈痛，才決定去急診，沒想到會變成骨折。

裴有成表示，蔡姓婦人屬於近端肱骨骨折，可能因緊急煞車、突然用力過猛，導致肱骨頸骨頭坎入肱骨頭內，斷處呈伸縮望遠鏡式的擠在一起；由於骨頭已移位且會劇烈疼痛，治療時使用內固定骨板手術，3到5天即可出院，之後視骨頭癒合狀況，後續復健即可。

裴有成也說，針對大多數的肱骨骨折，手術會以開放性復位及內固定方式為最佳首選，除了有較好的固定效果，使用鈦合金鎖定骨板，特殊形狀可服貼於骨頭表面，輕薄且穩定度好，大幅降低骨釘鬆脫的機率，對於骨質疏鬆及粉碎性的骨折，也能增加承受力量。

裴有成提醒，肱骨骨折常見在交通事故、運動傷害或工傷事故，但也好發於高齡骨質疏鬆者，也是時常出現長輩稍微碰撞一下就骨折的原因，所以行車要注意速度，若有狀況尚能有反應的緩衝時間。