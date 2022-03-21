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乳頭搔癢、長痘小心不是皮膚過敏 恐是乳癌警訊

沈能元
台灣女星朱芯儀勇敢面對抗癌之路。（本報資料照片）
台灣女星朱芯儀勇敢面對抗癌之路。（本報資料照片）

台灣女星朱芯儀罹患乳癌，因出現乳房痘痘、乳頭搔癢、傷口不癒合、左右乳房不對稱等症狀就醫發現。醫師表示，乳房皮膚不容易長痘痘，即使有痘痘也可能是皮膚疾病，並非乳癌症狀，但若是乳頭長痘痘、搔癢或傷口不易癒合，可能是罹患「柏哲氏症」，此為乳癌的一種表現，因此只要乳房有痘痘等異常情形，應盡速就醫檢查。

台灣衛福部統計，全台每年乳癌新增患者約1.3萬人，為女性癌症好發首位。台北榮總外科部主任曾令民說，柏哲氏症臨床上並不常見，症狀為乳頭搔癢、脫皮、掉屑、潰瘍、傷口不易癒合等，這類患者於整體乳癌患者中占比不高，比率約3%到5%。乳癌一般常見症狀仍是硬塊，並隨著時間長大且形狀不規則。

隨著乳癌腫瘤長大，乳房可能出現皮膚凹陷、破損、乳頭分泌物等，當癌細胞轉移至腋下淋巴結時，容易造成淋巴結或脖子腫大，但也可能沒有任何症狀僅是疼痛，此類患者約占6%。

台灣國泰醫院乳房中心主任蔡明霖說，乳暈有皮脂腺，一旦皮脂腺塞住，就會長青春痘或粉瘤，嚴重時還會發炎，但這大多數都非癌症。不過，若乳頭出現柏哲氏症的病徵，原因是乳房原位癌沿著乳腺管到達乳頭，同時也可能出現不易癒合的傷口，此為腫瘤已突破表皮出現潰爛情形。

朱芯儀現正在進行化療，預計在5月入院開刀，將右邊乳房切除，傳出她考慮將另一側的乳房也切除。蔡明霖說，醫界普遍共識，若患者帶有BRCA1、BRCA2基因，建議進行預防性切除，以降低死於乳癌的機會，提高存活率，但如果未帶有基因者，就不需要預防性切除。

曾令民說，隨著飲食西化、工作壓力大及食物高油、高脂，或喝酒、吸菸、肥胖、少運動、環境汙染等，過去20年來，女性乳癌患者每年有增加趨勢，依世界衛生組織研究，約有四成乳癌可以預防，建議應維持好的生活型態，多運動、避免肥胖。

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