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把握黃金4分鐘 救回心臟停止瀕死患者

李成蔭
台北慈濟醫院心臟醫學中心主任張燕表示，腦部對缺氧的耐受力僅有四至六分鐘，超過黃金時間後便會造成不可逆的損傷。(圖：台北慈濟醫院提供)
台北慈濟醫院心臟醫學中心主任張燕表示，腦部對缺氧的耐受力僅有四至六分鐘，超過黃金時間後便會造成不可逆的損傷。(圖：台北慈濟醫院提供)

68歲的陳先生在半夜如廁時忽然倒地，好在兒子機警急救並叫救護車送醫。醫師表示，腦部對缺氧的耐受力僅有四至六分鐘，超過黃金時間後便會造成不可逆的損傷，好在陳先生兒子先做一系列急救，到醫院後再透過低溫療法及「微創冠狀動脈繞道手術」，最後患者恢復健康、平安出院。

陳先生在腦中風後兩個月的半夜如廁時，突然感到胸悶及呼吸困難，接著喪失意識倒地，一旁兒子機警判斷出父親可能心臟停止，在兩分鐘內聯絡了救護車，同時自己幫父親進行心肺復甦術，待救護車抵達後立即以體外電擊器去顫，病人恢復生命徵象，並送往台北慈濟醫院救治。

台北慈濟醫院心臟醫學中心主任張燕說明，陳先生在前次中風時就已經發現兩側的顱內內頸動脈有嚴重狹窄，加上此次心臟停止的打擊，醫療團隊在接到病患時相當擔心會造成腦部更嚴重的傷害。

經初步急救後病人雖心跳恢復，卻陷入深度昏迷，加護病房醫師一邊安排體外低溫療法，一邊吿知家屬，病人平安出院的機會微乎其微。幸運的是，歸功於病人心跳停止時迅速且扎實的急救加上低溫療法的輔助，病人竟在住院兩天後恢復意識，並在之後脫離呼吸器。

張燕指出，腦部對缺氧的耐受力僅有四至六分鐘，這段時間即為黃金急救時間，超過之後便會造成不可逆的腦部損傷，輕者記憶力退化、反應遲鈍，重則變成植物人甚至腦死，缺氧時間越久，患者的存活率越低，因此理想狀態為四分鐘內進行心肺復甦術以維持腦功能。

雖然現代人普遍對心肺復甦術都有基本的認識，但實際發生時多會因驚嚇、慌張而手足無措，甚至試圖叫醒病人而耽誤寶貴的救援時間，好在陳先生的兒子一系列急救相關流程，讓陳先生在第一時間得到救治，並順利進行後續治療。

部分患者雖經急救雖然成功恢復心跳，卻因缺氧太久造成腦部受損或無法恢復意識，「低溫療法」即是藉由溫控，讓病人在急救後能順利甦醒，同時減輕腦部缺氧的後遺症，增加甦醒機會。

在低溫療法協助下，病人雖免除了變為植物人的噩運，但是並沒真正脫離險境，醫療團隊接著為陳先生安排心導管檢查，發現病人罹患嚴重的冠狀動脈阻塞，若不治療，隨時可能再次發生致命的心肌梗塞，但又因為冠狀動脈狹窄嚴重，無法以心導管置放支架治療，只能考慮外科手術。

考量病人中風後右側肢體無力，可能影響傳統心臟手術的復健，與家屬討論後，張燕及醫師羅崇祐合力以達文西機器手臂進行「微創冠狀動脈繞道手術」，術後三天即可倚杖行走，恢復良好，並在兩周後平安出院。

羅崇祐補充，迅速且扎實的急救不僅有助提升患者存活率，更是影響預後的重要因素，鼓勵民眾平時即應熟悉心肺復甦術知識與技術，以利狀況發生時，將傷害減輕到最低。

左圖：透過心臟冠狀動脈攝影，可看到病患術前冠狀動脈左前降支嚴重狹窄；左迴旋支則因...
左圖：透過心臟冠狀動脈攝影，可看到病患術前冠狀動脈左前降支嚴重狹窄；左迴旋支則因完全阻塞，在攝影中完全消失。右圖：紅色虛線為正常情況下左迴旋支位置，但因阻塞僅能靠支流回流供血（黃色箭頭）。(圖：台北慈濟醫院提供)

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