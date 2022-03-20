3成中風患者 5年內會再中風…失智風險增9倍

中風後再次中風的機率高，且再次中風的症狀將比第一次中風更加嚴重，死亡率高達25%。(Getty Images)

腦中風 後容易造成神經功能缺損，影響動作、感覺、說話等功能，將嚴重影響生活品質。尤其，中風後復原的最大挑戰常來自出院後的照護及復健過程。周中興醫師表示，第一線照顧人員若能提早辨別症狀，擔任起守門人角色，更能協助避免中風或是再次中風發生，降低臥床失能或依賴他人生活機會。

腦中風發生的症狀，常讓人以為是「不足為奇」的小症狀，像半側肢體或臉部麻痺無力、口齒不清或語言障礙、原因不明劇烈頭痛、半身感覺障礙、暈眩、步伐不穩、四肢不協調、平衡障礙、單眼視力昏暗或失明、理解能力喪失等，這些症狀常讓人難以辨別。

台灣腦中風學會秘書長、三總神經科部主任周中興表示，多數的中風患者都是仰賴他人發現而就醫。發生一次中風後，很多患者以為自己不會再中風，常會忽略中風的小症狀。根據統計，中風後再次中風的機率高，約有三成的患者五年內會再次中風，導致失能失智 的風險是一般人的9倍，且再次中風的症狀將比第一次中風更加嚴重，死亡率高達25%。

三高、吸菸 都是危險因子

根據調查，65歲以上中風存活的個案，中風半年後失能狀況的統計，半側癱約有50%、認知障礙有46%、憂鬱35%、需仰賴輔助器行走有30%、需仰賴他人生活26%、入住安養機構26%、失語有19%。

如何避免再次中風？周中興表示，必須先了解中風的危險因子，包含高血壓 、高血脂、糖尿病、心房顫動、吸菸習慣、體重過重、沒有運動習慣或是有腦中風家族史等，只要這些危險因子中有三個符合，就屬於中風或是再次中風的高危險群。

戒掉抽菸等生活壞習慣很重要。(Getty Images)

照服員多覺察 協助通報

照顧長輩的對象有部分是仰賴照顧服務員，周中興表示，照顧服務員如何協助在照顧長輩時，能多一份覺察，也能避免被照顧者出現再次中風的機率。

如果照顧的對象已經是中風過的患者，或處於半癱的情況，無法透過言語或表情辨別時，可以透過「量血壓、脈搏」判斷是否再次中風。因為缺血性中風的患者，約有五成以上有高血壓病史，而高血壓正是中風的關鍵危險因子之一；同時，也可以摸摸被照顧者的脈搏頻率，是否有快速且不規則跳動，只要有異常，建議協助通報就醫。

護健康 戒掉生活壞習慣

台灣腦中風學會理事長李俊泰表示，因中風失能導致後續的照護負擔難以計算，因此提醒患者「不要鐵齒」，需徹底戒掉生活壞習慣，遠離再次中風。長照人員走入家庭服務個案，守護中風者健康，值得尊敬。