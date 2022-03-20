失智不丟臉 及早治療有助減緩病情

家有失智症病患，對於患者和家屬都是一場長期抗戰。(Getty Images)

為了讓民眾與家屬更深入認識失智 症，台灣門諾醫院與壽豐分院失智共照中心近年來積極推動衛教及宣導活動，讓更多民眾多關懷身邊長輩與家人，及早發現就能及早治療，避免病情加劇。

家裡有失智症病患不僅對於患者而言得承受疾病折磨，對於照顧家屬來說更是一場長期抗戰，尤其台灣老化及失智人口持續攀升，其中根據衛福部統計，花蓮縣失智人口推估約4400多人，為了讓民眾與家屬更深入認識失智症，門諾醫院與壽豐分院失智共照中心近年來積極推動衛教及宣導活動，讓更多民眾多關懷身邊長輩與家人，及早發現就能及早治療，避免病情加劇。

「台大教授拾荒為生，名醫女兒不聞不問」，台大醫師吳佳璇在歷經母親罹癌離世，父親被確診為失智症且出現行為異常後，感觸很深。這次在門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心邀請下，吳佳璇以幽默口吻與民眾分享自己的親身經歷；她提及，當時看到父親行為的改變，判斷力、認知功能下降，就知道父親生病了。

事實上，失智症屬於進行性退化的疾病，從輕度時期的輕微症狀，逐漸進入中度、重度至末期，疾病退化時間也會有個別化差異。門諾壽豐分院失智共照中心社工師林家慧解釋，臨床上失智症最常看到5項症狀，包括記憶力喪失足以影響生活技能、經常做的事情卻做不好、突然間斷片、物品錯置以及情緒行為異常變化，若發現家中長輩出現其中兩項，就應立即就醫檢查。

失智症若能透過早期發現且早期治療，就能減緩病情加劇，因此更需要身邊家人更多的關懷與察覺。林家慧社工師強調，失智症一點也不丟臉，期盼透過一次次衛教與宣導，除了讓民眾更了解失智症，也能幫助患者、家屬了解疾病的病程與症狀，及早為疾病所帶來的生活變化預做準備。（本文由「健康醫療網」提供 https://www.healthnews.com.tw/）