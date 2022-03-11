台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，上月底不敵病魔辭世，享年47歲。圖／摘自臉書

台語男歌手葉勝欽傳罹患骨髓瘤，上月底不敵病魔辭世，享年47歲。醫師指出，骨髓瘤有典型四大症狀「CRAB」，包括高血鈣、腎衰竭、貧血及骨骼病灶，雖症狀不典型、難以及早發現，但現今有藥物可治療，延長存活率也提高，呼籲民眾勿輕忽症狀表現。

台大醫院血液科主治醫師林建嶔指出，多發性骨髓瘤是一種血液疾病，從骨髓增生，屬後天偶發性的基因突變，因血球不斷分裂、製造過程中，偶爾會出現變異，若生長在重要部位，且身體無法清除、代謝，恐導致病灶出現。

新光醫院血液腫瘤 科主治醫師游介宇表示，多發性骨髓瘤是基因變異，產生癌細胞 ，與遺傳無關，但不排除與有機溶劑、PM2.5或農藥殘留、自然輻射等周遭物質有關，但之間關聯性尚待確認，能確定的是，老化是導致基因突變的因素之一。

骨髓瘤典型四大症狀「CRAB」，包括「C」Hypercalcemia（高血鈣）、「R」Renal failure（腎衰竭）、「A」Anemia（貧血）、「B」Bone lesions（骨骼病灶）。疾病多好發於70歲以上的老年人，但30至40歲年輕族也不算少見。

相較其他癌症 ，多發性骨髓瘤並無明確分期別，林建嶔表示，主要透過抽血數據判斷嚴重程度，屬於病程發展較慢的疾病，且加上症狀輕微、不典型，且無腫塊，許多患者以為是骨科問題，後來才轉到血液科，此疾病普遍延遲1至3年確診。

游介宇指出，多發性骨髓瘤會導致骨病變、骨折，臨床上症狀通常不典型，除非臨床醫師進一步做免疫球蛋白、骨髓抽血診斷等，近年各科醫師也有越加了解趨勢，發病到診斷時間也慢慢縮短，存活率也較有機會提升。

林建嶔表示，治療多發性骨髓瘤以藥物為主，包括標靶藥物、類固醇等，不太需要做化療，確診後經過治療，存活率多半可達5年以上。游介宇表示，相較早期健保無給付標靶藥物，僅能用化療或幾種標靶藥，平均存活2至3年，現在許多標靶藥物健保給付，大幅提升存活率，且藥物副作用不大，可長期使用。

多發性骨髓瘤屬於全身系統性疾病，游介宇表示，大多不用放射線治療，但如果骨頭疼痛或局部病灶，例如某些部位因腫瘤，導致骨頭快斷裂，可經過影像照射，針對疼痛、快骨折部位，進行預防性放射線處理，將腫瘤縮小避免壓迫。

70歲以下患者或體力較好的長輩，也可用自體移植手術。林建嶔指出，自體移植是單次高劑量化療，術前先收集患者自身的幹細胞，並以高劑量化療方式，殺死體內癌細胞，再將先前取出的幹細胞回輸到體內，約10天內骨髓可慢慢長出，後續以標靶藥物維持即可。

多發性骨髓瘤雖可治療，但無法「痊癒」。林建嶔表示，不論是自體移植或標靶藥物控制，都無法將體內骨髓瘤清除乾淨，仍有復發可能性，但臨床統計，老人家即便有多發性骨髓瘤，但多能維持生活品質，死因多半是心血管疾病。游介宇說，此癌症可能復發，但穩定控制住，可與體內殘留癌細胞和平共存。

林建嶔說，多發性骨髓瘤早期不容易確診，許多人因骨折、坐輪椅，甚至洗腎後才確診，雖用藥物治療可以改善，但腎功能或行動能力可能難以恢復，建議民眾若有上述四種異狀，應儘速就醫接受治療。