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35歲女長時間手機工作 頭竟無法左右轉動

記者林伯驊／嘉義報導
張小姐（左）因長時間用手機工作，日前突發現頭無法左右轉動、右邊脖子疼痛。圖／衛福部嘉義醫院提供
張小姐（左）因長時間用手機工作，日前突發現頭無法左右轉動、右邊脖子疼痛。圖／衛福部嘉義醫院提供

現代人常低頭、脖子前傾使用手機、電腦等，台灣嘉義市35歲張小姐因長時間用手機工作，日前突發現頭無法左右轉動、右邊脖子疼痛，一度以為要中風了，衛福部嘉義醫院復健科醫師黃維清發現，她脖子第5及第6節椎間盤突出至神經柱，才導致疼痛無法轉，經過3個月療程、復健才大幅改善，疼痛感也消失。

黃維清說，頸椎在正常姿勢下會呈現呈「C」字型的弧度，能夠支撐頭部重量及肌肉平衡，但在長期低頭及脖子前傾下，會讓頸椎承受比平常更大的重量，而且後頸肌肉長期過度緊繃，導致肌肉不平衡，久而久之不僅頸椎可能長出骨刺，更可能會有椎間盤突出，壓迫神經及脊髓而肢體癱瘓。

黃維清也說，以往都頸椎候群症是隨著年紀增加，多出現在50歲到60歲以上，近年來年齡層有下降趨勢，不乏20-30歲的年輕族群，因為常落枕、肩頸痠痛難耐、頭痛、失眠等症狀就醫，經診斷才發現是長期低頭使用手機及電腦惹的禍。

黃維清提醒，長期不當姿勢導致肩頸痠痛，甚至麻痛感傳至頭部及手部，這是已開始出現的頸椎候群症警訊，必須要早點開始治療，否則會嚴重到需要手術治療。

復健科組長楊必誠建議，治療頸椎候群症最好的方式還是從平常的姿勢改善做起，減少維持低頭、前傾、駝背、枕頭不要睡太高、避免趴桌上睡，不要固定維持同一姿勢太久，此外也可以做一些頸部伸展及肌力訓練，但若症狀太嚴重還是要盡早就醫，做進一步診斷及治療，避免發生永久傷害。

楊必誠提供2個簡單的頸部伸展運動，「伸展左右側提肩胛肌」用一手在身體側垂直向下伸直，可拉住椅子，頭往對側45度角往地板處出力伸直，會感覺後上背處緊繃，一次約20秒，左右兩側各20下；「收下巴運動」眼睛平視前方，輕微收下巴，感覺到後頸的肌肉拉緊的感覺。維持20秒後放鬆，一次可做20下。

衛福部嘉義醫院復健科醫師黃維清指出，病患張小姐的脖子第5及第6節椎間盤突出至神經...
衛福部嘉義醫院復健科醫師黃維清指出，病患張小姐的脖子第5及第6節椎間盤突出至神經柱，才導致疼痛無法轉。圖／衛福部嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院復健科醫師黃維清（左起）發現張小姐的脖子第5及第6節椎間盤突出至神...
衛福部嘉義醫院復健科醫師黃維清（左起）發現張小姐的脖子第5及第6節椎間盤突出至神經柱，導致疼痛無法轉。圖／衛福部嘉義醫院提供
張小姐因長時間用手機工作，頭部無法左右轉動、右邊脖子疼痛，靠治療及復健3個多月，...
張小姐因長時間用手機工作，頭部無法左右轉動、右邊脖子疼痛，靠治療及復健3個多月，才恢復。圖／衛福部嘉義醫院提供

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