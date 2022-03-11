我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

子宮頸癌 早期4症狀不單純

陳雨鑫
研究顯示，子宮頸抹片檢查可降低六至九成的子宮頸癌發生率及死亡率。(Getty Images)
研究顯示，子宮頸抹片檢查可降低六至九成的子宮頸癌發生率及死亡率。(Getty Images)

台灣積極推動「六分鐘護一生」，子宮頸癌患者逐年減少，但近年子宮頸癌患者卻出現「M型化」的分布，20歲到30歲及70歲到80歲，是罹患子宮頸癌的兩大主要族群。

子宮頸癌的危險因子，包括初次性行為年齡早、多位性伴侶、性傳染病史、人類乳突病毒感染等，女性終其一生約五成機率會感染人類乳突病毒。除了定期做子宮頸抹片檢查外，接種子宮頸癌疫苗也能防範，平時應多關注早期症狀。

分泌物帶血絲 應盡速就醫

台北醫學大學附設醫院婦產部部長兼婦科主任邱德生表示，子宮頸癌患者常疏忽早期症狀，包含下腹部疼痛、分泌物增加、性行為後出血、腹脹貧血等，很多女性以為是其他疾病所致，如泌尿道感染等。其實，這些症狀絕對不單純，特別是分泌物中帶有血絲，是非常典型的子宮頸癌症狀，一定要盡速就醫。

根據台灣衛福部統計，子宮頸癌每年新增個案約1500人，每年約650人因子宮頸癌死亡。子宮頸癌99.7%是因為人類乳突病毒引起，0.5%子宮頸癌患者測不到病毒。引發子宮頸癌的人類乳突病毒非常多種，主要分為低危險與高危險病毒。

屬於「高危險病毒」，有HPV16、18、26、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82，總計18型，其中以HPV18最可怕，無論是電療或化療的效果都不好，相對難治。罹患HPV18的患者以年輕族群為主，主要與性行為對象複雜有關。

抹片檢查 降發生率及死亡率

研究顯示，子宮頸抹片檢查可降低六至九成的子宮頸癌發生率及死亡率。近年台灣的子宮頸癌死亡人數也不斷下降，但規律做子宮頸抹片檢查的人數還是有限，加上疏忽早期症狀，讓治療相對棘手。

邱德生指出，台灣國健署從1994年開始推動抹片檢查，提供30歲以上的女性免費檢查，反之，30歲以下的女性檢查就必須自費，隨著初次性行為年齡降低，造成年輕女性感染HPV病毒的機率大增。

目前臨床看到子宮頸癌的患者年齡呈現M型化，一組是20歲到30歲，另一組為70歲到80歲。

年輕族群多不認為子宮頸癌與自己有關，加上沒有抹片檢查，發現時常是晚期；高齡族群患者通常不願接受抹片，甚至從未接受過內診，因而錯失被發現的機會。

根據統計，30歲以上的台灣女性，三年內接受抹片的比率約五成，遠低於歐美國家的八成。邱德生說，有些女性對於抹片，會有莫名的恐懼，可能來自於第一次抹片或內診經驗不佳所致。

有些常規接受抹片檢查的女性，也可能發生子宮頸癌。邱德生指出，抹片的敏感度雖高達七成，但仍有三成的不敏感度，因為有些女性可能剛好分泌物較多，抹片沒辦法抹到細胞，因此導致檢查時沒有確實檢驗到病毒，建議可透過人類乳突病毒PCR檢驗，把剩餘的三成不敏感度查出來。

接種疫苗 應在有性行為前

施打子宮頸癌疫苗是為了「預防」，因此台灣政府推動高中生及早接種，希望能在初次性行為發生前可以達到預防的效果。根據研究，子宮頸癌疫苗可以降低65%到85%罹患子宮頸癌的機率，也能降低97%感染高危險的HPV16或18型。

有過性行為還可以打子宮頸癌疫苗嗎？邱德生表示，如果已經感染HPV病毒，再接種子宮頸癌疫苗是沒有效果的，建議已有性行為的女性，若要接種子宮頸癌疫苗，可先做人類乳突病毒檢測，確認沒有感染就能接種，效果最佳。

邱德生建議，男性也應接種子宮頸癌疫苗，約有三成的喉癌與感染HPV病毒有關，主要是性行為不只從陰道，口交也是主要的性行為方式，因此男性可能因為感染HPV病毒，而產生癌變。

疫苗 檢測 醫學

上一則

愛護你的膝關節 醫生點名最常見三大毛病

下一則

春季養肝、調節情緒 精油釋壓養好精氣神

延伸閱讀

巴戈胰臟癌過世 醫：確診後 半年恐奪命

巴戈胰臟癌過世 醫：確診後 半年恐奪命
醫藥短波／子宮頸癌 跟吸菸有關嗎？

醫藥短波／子宮頸癌 跟吸菸有關嗎？
學童用眼過度 角膜塑型結合散瞳劑 早期控制近視

學童用眼過度 角膜塑型結合散瞳劑 早期控制近視
接種檢測人龍退燒 嘉惠爾藥房隨到隨打

接種檢測人龍退燒 嘉惠爾藥房隨到隨打

熱門新聞

彰基神經醫學部主治醫師陳彥中發現送醫的女性病患不是單純腦出血或腦中風，是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓。記者林敬家攝／影

偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

2022-03-09 05:43
一名男子打完疫苗後求歡另一半，沒想到過程中出現不適症狀，秒變「林黛玉」。（示意圖／ingimage）

剛打疫苗不信邪 他和女友「激烈運動」秒變林黛玉

2022-03-03 04:55
近日天氣日夜溫差大，過敏性鼻炎患者人數增加，並常出現鼻子搔癢、流鼻水等症狀。本報資料照片

非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

2022-03-04 05:21
中醫師陳書怡（右）提醒，民眾感覺到口乾舌燥，喝水還是解不了渴，應尋求醫師診治。圖／亞大醫院提供

猛灌水還是越喝越渴？上班族用這1招擺脫「水桶人生」

2022-03-10 05:43
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

2022-03-03 05:20
巧克力除了能傳達情意，適量食用還有益健康。 （新華社）

黑的、白的、牛奶的…吃對巧克力 健康不掉隊

2022-03-04 02:00

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官