子宮頸癌 早期4症狀不單純

研究顯示，子宮頸抹片檢查可降低六至九成的子宮頸癌發生率及死亡率。(Getty Images)

台灣積極推動「六分鐘護一生」，子宮頸癌患者逐年減少，但近年子宮頸癌患者卻出現「M型化」的分布，20歲到30歲及70歲到80歲，是罹患子宮頸癌的兩大主要族群。

子宮頸癌的危險因子，包括初次性行為年齡早、多位性伴侶、性傳染病史、人類乳突病毒感染等，女性終其一生約五成機率會感染人類乳突病毒。除了定期做子宮頸抹片檢查外，接種子宮頸癌疫苗 也能防範，平時應多關注早期症狀。

分泌物帶血絲 應盡速就醫

台北醫學 大學附設醫院婦產部部長兼婦科主任邱德生表示，子宮頸癌患者常疏忽早期症狀，包含下腹部疼痛、分泌物增加、性行為後出血、腹脹貧血等，很多女性以為是其他疾病所致，如泌尿道感染等。其實，這些症狀絕對不單純，特別是分泌物中帶有血絲，是非常典型的子宮頸癌症狀，一定要盡速就醫。

根據台灣衛福部統計，子宮頸癌每年新增個案約1500人，每年約650人因子宮頸癌死亡。子宮頸癌99.7%是因為人類乳突病毒引起，0.5%子宮頸癌患者測不到病毒。引發子宮頸癌的人類乳突病毒非常多種，主要分為低危險與高危險病毒。

屬於「高危險病毒」，有HPV16、18、26、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82，總計18型，其中以HPV18最可怕，無論是電療或化療的效果都不好，相對難治。罹患HPV18的患者以年輕族群為主，主要與性行為對象複雜有關。

抹片檢查 降發生率及死亡率

研究顯示，子宮頸抹片檢查可降低六至九成的子宮頸癌發生率及死亡率。近年台灣的子宮頸癌死亡人數也不斷下降，但規律做子宮頸抹片檢查的人數還是有限，加上疏忽早期症狀，讓治療相對棘手。

邱德生指出，台灣國健署從1994年開始推動抹片檢查，提供30歲以上的女性免費檢查，反之，30歲以下的女性檢查就必須自費，隨著初次性行為年齡降低，造成年輕女性感染HPV病毒的機率大增。

目前臨床看到子宮頸癌的患者年齡呈現M型化，一組是20歲到30歲，另一組為70歲到80歲。

年輕族群多不認為子宮頸癌與自己有關，加上沒有抹片檢查，發現時常是晚期；高齡族群患者通常不願接受抹片，甚至從未接受過內診，因而錯失被發現的機會。

根據統計，30歲以上的台灣女性，三年內接受抹片的比率約五成，遠低於歐美國家的八成。邱德生說，有些女性對於抹片，會有莫名的恐懼，可能來自於第一次抹片或內診經驗不佳所致。

有些常規接受抹片檢查的女性，也可能發生子宮頸癌。邱德生指出，抹片的敏感度雖高達七成，但仍有三成的不敏感度，因為有些女性可能剛好分泌物較多，抹片沒辦法抹到細胞，因此導致檢查時沒有確實檢驗到病毒，建議可透過人類乳突病毒PCR檢驗，把剩餘的三成不敏感度查出來。

接種疫苗 應在有性行為前

施打子宮頸癌疫苗是為了「預防」，因此台灣政府推動高中生及早接種，希望能在初次性行為發生前可以達到預防的效果。根據研究，子宮頸癌疫苗可以降低65%到85%罹患子宮頸癌的機率，也能降低97%感染高危險的HPV16或18型。

有過性行為還可以打子宮頸癌疫苗嗎？邱德生表示，如果已經感染HPV病毒，再接種子宮頸癌疫苗是沒有效果的，建議已有性行為的女性，若要接種子宮頸癌疫苗，可先做人類乳突病毒檢測 ，確認沒有感染就能接種，效果最佳。

邱德生建議，男性也應接種子宮頸癌疫苗，約有三成的喉癌與感染HPV病毒有關，主要是性行為不只從陰道，口交也是主要的性行為方式，因此男性可能因為感染HPV病毒，而產生癌變。