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抗焦慮藥物 緩解慢性眩暈

黃鈞鼎／台安醫院耳鼻喉科主治醫師
偏頭痛病患得到重鬱症及焦慮症的風險比率，比一般人高出二至四倍。(Getty Images)
偏頭痛病患得到重鬱症及焦慮症的風險比率，比一般人高出二至四倍。(Getty Images)

一名婦人因為慢性眩暈問題，多年來跑遍各大診所及醫院，做了各種檢查，神經科、耳鼻喉科等藥物治療也乖乖配合，但病情就是起起伏伏。經轉介至身心科，服用抗焦慮藥物藥後，她的慢性眩暈才獲得顯著改善。

她很疑惑自己沒有感覺到焦慮恐慌，為何眩暈卻是使用抗焦慮藥物治療改善了？究竟是得到什麼病症？這個現象連醫師也很感興趣，其實大腦各種功能區的連結，是醫學上最複雜且尚未被完全理解的領域，但隨著醫學研究發展，已有一些證據可以做為這個問題的解釋。

大腦中血清素（Serotonin）的濃度降低與情緒憂鬱相關，最新的研究發現，腦幹中的前庭神經核也有相當多的血清素接收器。憂鬱症常用的藥物選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRI），能有效增加大腦血液中的血清素濃度，臨床經驗及研究也證實，有的病患在停用SSRI藥物後，會產生相關性的慢性眩暈；反之，少部分慢性眩暈病患，在接受類似藥物治療後，則感到極佳的療效。

過去的大型研究顯示，偏頭痛病患得到重鬱症及焦慮症的風險比率，比一般人高出二至四倍。有眩暈、耳鳴或視幻覺等前兆的偏頭痛，得到這類情緒性疾患的風險，也比無前兆的偏頭痛的患者略高。

最新神經生理學發現，位於腦幹的前庭神經核，與腦幹的其他重要神經核，有複雜的相關連結，例如：與疼痛、清醒、臟器感覺及自主神經系統有關的臂旁核；與血清素及SSRI作用處、憤怒、冒險情緒有關的中縫核；與正腎上腺素週期、壓力反應有關的藍斑核等，形成複雜的前庭神經連結體系。

前庭神經系統除了掌管身體的平衡功能感知、眼球、頸部及軀幹肌肉協調之外，還與我們的清醒、情緒、壓力狀態及內臟反射等功能糾纏不清，常見的頭痛、情緒、壓力、食欲、睡眠等，都不是不相干的問題，可以說牽一髮動全身。

在慢性眩暈的理解與治療上，不同醫師會有各自不同的見解，主要是因為對大腦的了解仍未能透徹，然而隨著現代醫學發展及嚴謹的研究，終究會揭開這些謎團，讓醫師們一步步把握這些關鍵，治療的成效也會愈來愈好。

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