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超過40歲凍卵 成功率不到4%

許政榆
近幾年育齡女性流行「凍卵」，但醫師表示，超過40歲才凍卵，成功率可能連4%都不到。(本報資料照片)
近幾年育齡女性流行「凍卵」，但醫師表示，超過40歲才凍卵，成功率可能連4%都不到。(本報資料照片)

47歲的台灣名模林志玲今年農曆除夕宣布喜獲一子，開心升格當媽媽，然而高齡產婦備孕、懷孕不容易，醫師表示，建議女性35歲以前凍卵最好，若超過40歲才凍卵，成功率可能連4%都不到。

傳聞林志玲曾在39歲時凍了九顆卵，和日本男星AKIRA在2019年結婚後，夫妻倆積極拚生子。台灣生殖醫學會理事長、台中榮總婦女醫學部主任陳明哲表示，不清楚林志玲的狀況，但女性年紀越大，排卵狀況不一定好，近期有個同樣47歲的病人，因為卵子狀況不佳，是透過接受卵子捐贈而懷孕。

多胞胎植入容易發生多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒，國際趨勢以鼓勵「降低胚胎植入數」。陳明哲表示，日本醫學會提出治療指引後，近一、兩年的單胚胎植入率超過八成，顯現日本社會道德觀強，醫師也願意遵守。

陳明哲指出，澳洲是全世界單一胚胎植入數最高的國家，高達九成以上，人民合力抵制多胚胎植入的醫療院所，「只要植入雙胞胎的醫院就不去！」

陳明哲說，台灣過去植入單一胚胎率僅20%、雙胚胎則有70%，去年7月國健署擴大不孕症補助，雙胚胎增加到90%，單胚胎比率仍落後其他國家。他表示，台灣仍有許多民眾想透過試管嬰兒「製造」雙胞胎，但多胞胎對媽媽小孩都不好，建議一次一個就好。

單一胚胎成功率與年紀有關，陳明哲指出，35歲以下取一次卵，累積成功率都超過一半，且植入一顆後、另一顆先行冷凍，加上現在的冷凍技術越來越好，也發現冷凍卵成功率比新鮮卵植入成功率還高。

陳明哲呼籲，凍卵最佳時機，女性建議在35歲以前開始，越早凍卵成功機率越高，像是年輕女性一顆卵成功機率約6至7%，但超過40歲可能成功率不到4％。

試管嬰兒近年發展出第三代技術，相較前二代，可用切片精準挑出「較好胚胎」。對此陳明哲認為，三代用胚胎切片去看染色體是否正常，這做法仍有爭議。以年輕女性來看，不做胚胎切片直接植入胚胎，染色體正常比例約一半，如果做切片，染色體正常成功率約65至70%。40多歲女性會建議多植入幾顆，但要用切片找到染色體正常的比例會降低，這是一困難處。

47歲的台灣名模林志玲傳聞39歲時凍了9顆卵，今年喜迎一子，順利升格當媽媽。(取...
47歲的台灣名模林志玲傳聞39歲時凍了9顆卵，今年喜迎一子，順利升格當媽媽。(取材自臉書)

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