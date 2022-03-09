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偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

記者林敬家／彰化報導
彰基神經醫學部主治醫師陳彥中發現送醫的女性病患不是單純腦出血或腦中風，是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓。記者林敬家攝／影
彰基神經醫學部主治醫師陳彥中發現送醫的女性病患不是單純腦出血或腦中風，是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓。記者林敬家攝／影

台灣彰化一名50歲婦女與家人聊天，卻突然頭痛欲裂，噁心想吐，隨後四肢癱軟無力、意識逐漸模糊，經救護車送到彰基醫學中心急診，已呈現重度昏迷，經緊急手術並在加護病房救治後才恢復，醫師提醒，民眾可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，及早治療。

近日中部天氣回暖，但依據彰基統計，今年1月起在寒流濕冷天氣的籠罩下，腦出血性中風比去年同期大增4成；尤其是本身有高血壓、糖尿等慢性病疾病，其發生腦出血的危險性是一般人的5倍以上。

彰基神經醫學部主治醫師陳彥中表示，民眾可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，「手」-雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力狀況發生；「嘴」- 照鏡子並觀察嘴巴有沒有歪斜現象；「說」 -跟別人對談，有沒有口齒不清、講話問A答B或表達不清楚的情形；如果發現以上這三種現象，最後就是「快」，趕快打119或趕快送到急診室，請醫師評估。

彰基神經外科主任鄭均洹表示，寒冷的季節，彰基的急診室收治很多腦中風的病人，腦中風可能會造成生命危險之外，也會造成一些功能缺損，讓病人和家屬面對後續治療的問題；一般來講，腦中風大概每年每10萬人有180人，出血性占了50人，動脈瘤破裂占了10人，這位50歲中年女性就是動脈瘤破裂造成的腦中風，相當危急。

患者送來彰基時已呈現重度昏迷，經一連串包含腦部斷層掃描、抽血等檢查，發現不是單純腦出血，或腦中風，而然是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓，生命垂危，彰基急診與神經外科團隊在20分鐘內完成相關手術準備，經緊急手術後，病人已經恢復清醒，在加護病房的照顧最後出院，甚至可以恢復工作崗位。

「手、嘴、說」口訣中，醫師示範「手」雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力狀況發生。記者...
「手、嘴、說」口訣中，醫師示範「手」雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力狀況發生。記者林敬家／攝影

中風 高血壓 手術

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