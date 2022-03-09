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奶奶、父、兄都因心肌梗塞猝逝 中年男胸痛警覺救命

記者游振昇／台中報導
光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏說，血管阻塞是長期以來累積的問題，定期健檢。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏說，血管阻塞是長期以來累積的問題，定期健檢。記者游振昇／攝影

台灣台中51歲的黃姓男子日前清晨因胸痛，自行到光田綜合醫院急診就醫，檢查的過程突發昏倒休克，醫護立即搶救，經檢查為「心肌梗塞」發作，血管阻塞已達100%，光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師表示，黃先生的奶奶、爸爸、哥哥相繼都因心肌梗塞猝逝，為心肌梗塞的高危險族群，他平時就特別警覺，當胸痛發生時即時就醫，儘速打通阻塞的血管，否則晚一步性命就不保了。

黃先生到急診就醫時說自己胸口強烈陣痛、伴隨呼吸困難，醫師邱一騏說明，患者當時正在做心電圖檢查時突然昏倒休克，醫護立即施行心肺復甦術(CPR)與AED電擊，急救持續半小時才恢復心跳，心導管檢查發現險些致命的原因為「心肌梗塞」，左前降支動脈有100%血管阻塞，即時打通阻塞血管並置放支架，術後3天穩定出院。

邱一騏指出，黃先生曾在1年多前就因胸悶不適到心臟內科門診，身形肥胖的他，抽血檢查發現有膽固醇過高問題，醫師警告需控制飲食，持續回診追蹤。但黃先生卻不以為意，平時飲食仍然沒有節制，膽固醇沒降反升，還有三高問題，導致「致命性心肌梗塞」找上門。

邱一騏說，當初在急救過程中，黃太太非常緊張不安，護理師上前關心，才知道原來黃先生的奶奶、爸爸和哥哥都相繼因為「心肌梗塞」猝逝，認為這下先生恐怕也救不回來了，如今鬼門關前走一遭，黃先生說，後悔當初沒聽醫師的話控制三高，以後會更加注意自己的健康。

邱一騏呼籲，急性心肌梗塞雖然發生突然，但並非一時造成，血管阻塞問題是長期累積下來的，有三高、家族病史等高危險族群要多留意，除抽血、X光等基本檢測外，建議定期安排進階心臟健康檢查，才能早期發現心血管健康問題。

「不是只有天冷要注意，心肌梗塞無時無刻都會發生！」邱一騏強調，心肌梗塞發作時仍多以胸痛為主，也有人疼痛在上腹部周圍，如果痛到會冒冷汗時，表示身體處於極大壓力的防衛機制，應立即就醫檢查並接受治療，才能拯救自己的性命。

心肌患者血管阻塞已達100（左圖）狀況危急，打通阻塞血管後恢復血流暢通（右圖）保...
心肌患者血管阻塞已達100（左圖）狀況危急，打通阻塞血管後恢復血流暢通（右圖）保命。圖／光田綜合醫院提供

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