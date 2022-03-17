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中風警訊別輕忽 治療要愈快愈好

邱宜君
小中風不可輕忽，是大中風的警訊，治療要愈快愈好。(本報資料照片)
小中風不可輕忽，是大中風的警訊，治療要愈快愈好。(本報資料照片)

中風不可輕忽，是大中風的警訊。許多發生小中風的人，因為沒什麼感覺就可能不處理，都說「還好啦，只是小中風。」這句話聽在專精於腦中風的醫師耳裡，其實是問題重重、隱憂很多。台大醫院腦中風中心加護病房主任鄭建興強調，中風不分大小，中風就是中風，都要找出發生原因，才能避免再次中風。

一成病人 數月內再中風

「小中風」是指「症狀輕」或「病灶小」，但這種說法有時會導致民眾輕忽未追查原因的重要性。鄭建興表示，中風症狀輕微，不等於再次中風的機率較低。根據研究，大約5到10%病人會在二至三個月內再次中風，程度輕、重都有可能，視阻塞程度而定。

鄭建興指出，台大醫院住院的中風病人，約四分之一都是中風兩次以上病人；也有不少高血壓糖尿病沒有控制好的中風病人，原以為自己是初次中風，但核磁共振影像卻發現許多舊病灶，代表曾經中風過，只是這次症狀比較明顯。

常見「小中風」發生有三種可能：一是「暫時性腦缺血」，因為某條血管暫時不通，導致暫時性單眼失明、複視、吞嚥困難、口齒不清、失語、偏癱、步態不穩等，大多在一小時內恢復正常；二是輕微中風；三是從腦部影像會看到較小的中風病灶，所以用「小」中風稱之。

鄭建興表示，無論是小中風還是大中風，發生的機轉、後續的醫療處置，都是類似的，一旦發生，首要詳細評估病人身上有哪些危險因子，把可能的原因統統找出來，給予全面性的處理，才能知道後續該如何治療、預防再發生，對病人的幫助最大。

血壓未控制 年輕也會中風

中風的危險因子，高血壓最關鍵。鄭建興說，血壓對於腦血管的影響很大，八成中風病人都有高血壓問題。每當寒流一來，沒有好好吃藥控制血壓的人最容易出事，低溫會導致血壓衝高，很多人因此中風。也有不少45、50歲以下的中風患者，因抽菸、喝酒、熬夜，或明知有高血壓卻仗著年輕、沒症狀，未積極控制血壓，年紀輕輕就中風。

此外，高達四、五成中風病人有糖尿病或高血脂，兩、三成中風病人有心房顫動等心律不整問題。鄭建興表示，隨著年紀增長，高血壓、高血糖、高血脂、心律不整的盛行率都隨之上升，這些都是中風的危險因子，必須注意。

記憶差動作慢 可能是警訊

鄭建興提醒，很多人都用「老了」來解釋記憶逐漸變差、動作變慢的現象，但不見得是自然老化，可能是腦血管病變的警訊，應到神經內科接受詳細檢查，及早接受治療。

「一旦發生中風，治療要愈快愈好。」鄭建興說，中風時間拖愈久，可用的治療方法愈少，預後愈差。若突然發現臉不對稱、手抬不起來、肢體發麻無力、口齒不清、失去平衡或伴隨暈眩、劇烈頭痛等，不建議自行搭計程車就醫，應趕快打電話叫救護車，讓急救員初步評估處置，才能在最短時間內送到有急救能力的醫院。

中風 高血壓 糖尿病

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