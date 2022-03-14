口罩阻溝通… 聽損者裝電子耳重獲新「聲」

醫師陳光超（左）說，人工耳蝸是重度聽力損失的治療首選。（圖：台灣中國附醫提供）

53歲鍾教授在45歲時聽力受損，戴上助聽器也聽不清楚，影響教學、生活，疫情 期間人人戴口罩 ，他也無法利用讀唇語來判讀對方的意思了，就醫診斷為「極重度感音型聽損」，經手術 在右耳裝了人工電子耳才重獲新「聲」，開心迎接新人生。

台灣中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心副院長陳光超說，聽損者即使戴助聽器，也常利用靠近音源，加上讀唇來理解對話內容，戴口罩會降低音量也阻隔嘴型和表情，線上視訊聲音透過電子設備播出後容易失真，這對聽損者的處境更是雪上加霜。

陳光超指出，疫情以來，眾多聽損個案因為戴口罩，出現聽不清楚，導致工作出錯、溝通困難，甚至引發社交退縮及情緒不穩，許多聽力損失的學生只能放棄視訊課程。個案求診人數大幅上升，人工耳蝸（人工電子耳）可為安全有效的治療選擇。

鍾教授表示，八年前常重複問問題，被家人誤會沒有認真聆聽，連心愛的鸚鵡叫聲也聽不到，才驚覺聽力受損。疫情爆發後，口罩阻擋他利用讀唇語判讀，生活相當不便。

鍾教授是先選擇中醫針灸延緩聽力受損，但疫情造成生活諸多不便，即使戴助聽器也聽不清楚，每次學生發問或與店員對話，常聽錯，整天都在祈禱別人不要跟我講話、學生不要問問題。

陳光超指出，人工耳蝸是重度聽力損失（聽力損失大於70分貝）的治療首選，其內部接受器與電極須由耳科醫師手術植入內耳，外部線圈與聲音處理器在術後由聽力師開機及調整，與助聽器相比，可提供更清晰的語音並降低環境噪音。