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洗腎患者「不寧腿」 腳抖麻癢…險出車禍

吳貞瑩
透析併發症「不寧腿」，又癢又麻，嚴重影響生活品質。（Getty Images）
透析併發症「不寧腿」，又癢又麻，嚴重影響生活品質。（Getty Images）

「洗腎後還能活多久？是不是有很多副作用？洗腎就等於沒有生活品質嗎？」初進入洗腎的腎友會有各式各樣的擔心。

「洗腎不是一個人的事，是一群人的事。」台灣台中大業診所院長陳鎮銘表示，曾有一名患有先天糖尿病36歲女性，因慢性腎臟病而進入洗腎，初期體力很差，經醫療團隊評估調整，個案管理師即時監控各項透析數據，依她的腎臟狀況及時進行調整並排解不適，加上親友心理支持，現在不僅成功回歸社會，生活品質也提升。

洗腎初期 可能出現不適

陳鎮銘說，不只初入洗腎的腎友，長期透析腎友更需注意透析及生活品質。一名血液透析多年的物流司機，偶爾出現透析併發症「不寧腿」，又癢又麻就像雙腳爬滿螞蟻，發作時根本坐不住，腳不停抖動，造成他失眠、心情焦慮，曾在一次工作時，因精神不濟錯過交流道，差點發生危險事故，嚴重影響工作與生活。

長期洗腎多少都會面臨副作用的問題，建議與醫療團隊討論。（記者曾原信╱攝影）
長期洗腎多少都會面臨副作用的問題，建議與醫療團隊討論。（記者曾原信╱攝影）

醫病溝通 調整飲食、處方

直到該名司機與醫師透過醫病共享決策方式討論後，調整了適合的飲食與生活衛教，亦即時調整透析處方，採用新一代的延展性血液透析術，提高較大的中分子毒素清除率，他的不寧腿問題獲得改善，生活也回歸正軌。

針對長期透析的腎友，陳鎮銘強調，洗腎有二大重點，水分與毒素的清除，洗腎之後如果水分太多，會造成心臟衰竭；洗得太乾則會讓患者不舒服。除可透過照Ｘ光與心臟超音波確定水分的控制，也可在每月透析時固定抽血，釐清洗腎前後的毒素清除率，一旦異常就即時調整。

陳鎮銘表示，現代洗腎中心使用的血液透析人工腎臟，對於移除小分子與中分子尿毒素都有一定水準，但人工腎臟還是不比人類的腎臟，進入血液透析後大約五至十年的腎友，即便每次抽血數值正常，也不可鬆懈。

別因害怕 拖延透析治療

陳鎮銘強調，長期洗腎多少都會面臨副作用的問題，建議腎友及時向醫療團隊諮商討論，都能及時改善副作用，千萬不能因為害怕併發症而不洗腎，進入透析後若有相關併發症，也要及時尋求醫療團隊的協助，討論改善方案。

除了併發症外，高齡腎友還有共病問題，陳鎮銘說，透析診所與大型醫院血液透析中心的不同，就是能仔細觀察到患者的狀況。以大業診所來說，醫護比符合標準外，近七成護理師資歷達十年以上，醫護人員十分了解每位腎友透析後的生活狀況，還有專任個管師與營養師每半年做一次營養諮詢評估，視病猶親，讓腎友感到安心。

台灣大業診所院長陳鎮銘。（記者曾原信／攝影）
台灣大業診所院長陳鎮銘。（記者曾原信／攝影）

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