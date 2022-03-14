開車突心梗 及時撿回一命

開車突發心肌梗塞是很危險的。(Getty Images)

八年前，我從台中住家開車到雲林北港上班途中，在西螺大橋突然胸悶、肩背痠、冒冷汗，這個情況持續不止，但我仍強忍不適開到醫院，一到院整個人眩暈、乏力癱軟，急診醫護人員馬上幫我進行心電圖與心臟酵素檢查，發現我是心肌梗塞發作，立即搶救救回一命。

深刻感悟「生死一線間」

北港院區有建置心導管室，我是在黃金時間被心臟科團隊救回的幸運兒。印象中我胸悶得很厲害，整個人幾乎無力，心臟科醫師張丁權、張詩聖啟動心導管介入療法，過程中我一度心跳停止，經過心臟按摩，心跳才恢復，當時我有意識，但心臟卻使不上力，現在回想這一幕，仍深刻感悟「生死一線間」。

很感謝兩位心臟科權威與死神拔河，把我從鬼門關前救回來。在我身上置放一支心臟支架及暫時性心臟節律器，之後住進加護病房治療，在抗凝血劑加上專業醫護團隊的照護下，我的病況很快改善恢復。

由於當時我滿心想的是「我現在是病人，但我的病患找不到我怎麼辦？」所以我努力聽從醫囑療養，兩周後就回到工作崗位上，病況也因為獲得良好控制，至今沒有復發，現在我持續回心臟科門診追蹤，清楚掌握自己的健康變化。

急性心肌梗塞是最常見的猝死原因，約有一半患者不知自己可能有心臟疾病，發作時錯失搶救良機，因此易發生到院前死亡情況。「我能活下來，除了感謝心臟科團隊救治，也有一點運氣及佛菩薩庇佑。」我病發後未改變作息，維持茹素，會固定時間就寢，盡量不熬夜，最重要的是，定時服藥控制疾病，讓身體保持在良好且規律的生活習慣，自然迎來健康的回報。

調整作息 分享罹病經驗

我是腸胃肝膽科專科醫師，在診間中遇到堅持己見或沒有信心對抗病魔的病患，我會用自己罹病的經驗分享心境，加上我的醫療專業，說服患者勇敢面對，我希望他們能跟我一樣重拾健康，或調整心情與疾病共存，揮別陰鬱負能量，正向生活。

我有高血壓 、高血脂、甲狀腺機能亢進病史，是罹患心血管疾病 的高危險群。因此提醒50歲以上男性，如果有心臟疾病家族史、高血壓、糖尿病、高血脂病史，或有抽菸、肥胖、少動等習慣者，更應提高警覺，避免罹患心臟疾病。

建議從調整生活習慣開始做起，少抽菸、控制三高 、減肥及多運動，遠離心血管疾病；其次定期健康檢查，量血壓、血液檢查、心電圖、胸部X光是必要檢查項目，並且應測量「運動心電圖」，監測自己在活動中的心跳變化，有異狀才能及時發現與治療。