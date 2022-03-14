青光眼 5大高風險族群要注意

高齡是青光眼高風險族群之一。圖為示意圖。(Getty Images)

別以為青光眼是長輩的專利，高度近視也是高風險族群。台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文表示，青光眼初期幾乎無症狀，常等到就醫時，才發現視神經已嚴重萎縮，恐失明。他呼籲五大風險族群一定要定期檢查：女性、身高160公分以下、遠視100度到300度間、年齡超過55歲、高度近視者，平常盡量減少讓眼壓升高的生活習慣與姿勢。

呂大文指出，高齡是青光眼高風險族群之一，根據台灣的盛行率來看，40歲以上青光眼的族群約為2%，60歲以上6%，70歲以上則有7至9%；其他常見的風險因子，包含青光眼家族史、高度近視（500度以上）等。

亞洲約有八成五以上青光眼患者，眼壓經長期追蹤，數值皆為正常，屬於「正常型眼壓青光眼」。呂大文說，從臨床上觀察到，女性、身高160公分以下、遠視100至300度、年齡55歲、高度近視者等五大族群，容易有青光眼而不自知。

呂大文表示，有無青光眼不能單靠「眼壓」做判斷，還需要進行視野檢查與視神經檢查，建議40歲以上應主動篩檢 ，有家族史滿18歲應每三年篩檢一次，500度以上高度近視應每年進行篩檢。

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立表示，青光眼病程持續進展且不可逆，減緩惡化最常見一線治療藥物為眼藥水，除了要用對藥物，還要用對時機。

陳賢立指出，多數病友約在清晨4至5點左右眼壓最高，眼神經容易受到傷害。因此點眼藥水的最佳時機是在前一晚睡前。若已懷疑或確診青光眼，避免眼壓突然升高，建議避免五大NG行為，飲水不牛飲、避免高刺激活動、避免趴睡搬重物、避免長時間用眼、避免吃醃漬 或過鹹食物。