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脫口罩、搓鼻子 過敏2NG動作 恐增染疫風險

沈能元
乍暖還寒，最近日夜溫差大，許多人過敏性鼻炎發作，醫師表示，現在仍是新冠疫情警戒期，脫口罩、用髒手搓鼻子是兩大NG動作，恐增加染疫風險。（記者陳正興／攝影）
乍暖還寒，最近日夜溫差大，許多人過敏性鼻炎發作，醫師表示，現在仍是新冠疫情警戒期，脫口罩、用髒手搓鼻子是兩大NG動作，恐增加染疫風險。（記者陳正興／攝影）

乍暖還寒，最近日夜溫差大，許多人過敏性鼻炎發作，出現鼻子癢、打噴嚏、流鼻水等症狀。醫師表示，現在仍是新冠疫情警戒期，很多人鼻子過敏不適時脫下口罩，用手揉搓鼻子、擤鼻涕，但脫口罩、用髒手是兩大NG動作，恐增加染疫風險，建議過敏症狀若嚴重，影響生活品質時，應速就醫治療。

「疫情期間，如果出現咳嗽、流鼻水等過敏症狀，身邊的人都會緊張、擔心。」台灣林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，其實不少人咳嗽、流鼻水都與過敏有關，尤其近日溫差大，是過敏性鼻炎好發時節，求診人數增加一成左右，但患者常不經意脫下口罩用手搓鼻子，可能增加感染病毒風險。

有過敏體質的人出現症狀，若不影響日常生活，病情屬於輕度，建議可讓症狀自行緩解，如果症狀影響學習或工作，或造成睡眠品質不佳，應就醫治療。

葉國偉說，除服藥控制病情，建議過敏性鼻炎患者一定要戴好口罩，避免溫差過大時，吸入冷空氣，或空氣品質不佳時，吸入懸浮粒子等；室內濕度應維持在50%至60%，濕度過高時應使用除濕機，以防塵蟎生長，兒童也要避免在床上玩耍、跳床，減少接觸塵蟎、灰塵等過敏原。

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