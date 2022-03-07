寸步難行…骨刺壓迫神經 脊椎微創手術回春

椎間盤退化壓迫神經，會影響走路功能。(Getty Images)

因椎間盤退化壓迫神經影響走路功能，但因擔心手術 傷及神經，會像台灣月亮歌后李珮菁一樣下半身癱瘓，彰化縣61歲蕭女士就是如此，猶豫抗拒兩年，已經痛到幾乎寸步難行，鼓起勇氣同意嘗試新式脊椎微創手術，三個月前開完刀當天就能坐，一個月後可以快走，現在每天為爬山做暖身運動。

台灣衛福部彰化醫院骨科 醫師陳柏辰表示，蕭女士經磁振造影（MRI）檢查發現腰椎的椎間盤突出（俗稱骨刺），神經孔狹窄，壓迫到神經，經過醫病共商，她接受新式脊椎微創手術。手術時側躺，從腰側經由肌肉 自然縫隙到達脊椎，可以避開危險的神經區域，不須破壞骨骼肌肉，是較安全手術方式。

蕭婦的脊椎間盤突出（紅圈處）壓迫神經。（圖：彰化醫院提供）

蕭女士自稱人生最大樂趣就是爬山，不僅幾乎爬遍百岳，也登頂玉山三次，兩年多前開始後腰部痠痛和腳麻，就醫檢查是骨刺壓迫腰椎神經，她擔心脊椎手術傷及神經會像月亮歌后李珮菁下半身癱瘓，遲遲不願開刀。轉為求助復健和傳統民俗療法，治療一陣子感覺好一點，沒多久又後腰部痠痛和腳麻。

蕭婦接受新式手術（右），撐開椎間盤空間，不再壓迫神經。（圖：彰化醫院提供）

蕭女士表示，近半年病況加劇，不管是坐著或躺著，後背都很痛，吃止痛藥及其它療法的效果都不大，已經痛到無法爬山，到衛福部彰化醫院治療，聽完醫師說明新式脊椎微創手術經人體肌肉自然縫隙到達脊椎，不會經過神經，大幅降低神經受損機會，她決定一試。

醫師進行新式脊椎微創手術，在病人患處放入高分子聚合物的斜位融合支架，支撐力是傳統支架的三至五倍，可穩固撐開椎間盤的空間，不再壓迫神經，改善酸麻痛症狀，因新式脊椎微創手術對人體極少破壞，流血量少、疼痛輕微，能讓病患更快恢復正常生活，更重要的是手術時不須牽拉神經，大幅降低神經受損的機會。

蕭女士手術當天就可以坐起，四天後出院，術後一個月可以快走，術後兩個月開始運動，現正每天做暖身運動為再出發爬山而努力。

陳柏辰建議，人體隨著年紀漸長，脊椎逐漸退化，平時最好注意保持正確姿勢，少搬重物、多做拉腰、拉單槓、游泳等運動以減緩退化速度，若後腰疼痛和腳麻，先用藥物配合復健腰椎牽引改善，若沒明顯效果就要考慮手術治療。