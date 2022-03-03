我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報：俄只認498戰死 攻陷赫爾松成焦土陷阱？

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

記者謝承恩／台北報導
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

青光眼不只是老年人專利，許多「高度近視」族群也是青光眼高風險對象。台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。

資料顯示，全台有40萬名青光眼病友，且每年以8%速度成長，惡化恐造成雙眼失明。呂大文列舉，若將慢性青光眼比喻成「視力小偷」，約有一成會雙眼失明，那急性青光眼就算是「視力強盜」，特別是亞洲人罹患隅角閉鎖性青光眼高，約有二成五會雙眼失明。

其中特別要注意患有家族遺傳史的民眾，罹患青光眼風險比一般人高7至9倍，且高度近視達500度以上者風險也相當高，其中又以台灣近視兒童多於全球，未來也埋下隱憂。

呂大文表示，40歲以上青光眼風險可達1.8倍，70歲以上風險可達9倍，建議40歲以上民眾每年一次全面視力檢查。此外青光眼患者應避免可能造成眼壓突然上升的行為，例如高空彈跳、趴臥、牛飲、醃漬鹹食或在暗處滑手機等。

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立說，青光眼病程持續進展且不可逆，但是治療的介入可以減緩惡化，因此一旦確診，應規律治療與回診。

其中眼藥水為第一線治療藥物，不少患者使用後出現泛紅、乾澀、刺痛、搔癢等症狀，可改選不含防腐劑的眼藥水，以確保持續用藥，積極保存視力。

以多數病友來說，約在清晨4-5點眼壓最高，是傷害眼神精最高的時候，若按照點眼藥水需要四至五小時發會效果，建議藥在睡前最好點藥水，有些分為一次至三次，但不同藥物，若點錯時間效果也會不佳。

醫師會針對青光眼用藥會事前詢問過去病史，特別注意高血壓、糖尿病者藥注意，部分青光眼藥物會誘發心臟病、血壓和心律不整、氣喘等。過去有案例發現有人因誘發後死亡，因此需要進一步確認。

陳賢立也表示，還有部分青光眼藥物會讓血壓太低，使青光眼惡化較快，若血壓低者務必一定要白天點藥水，避免晚上點藥後導致危險。

至於眼藥水需要點一隻眼睛或兩隻眼睛？醫師指出，還要看視神經和視野有無受到傷害而定，多數者會是單眼視力變差，少數兩眼同時發作，但若提前檢查發現結構傷害已形成，仍建議兩隻眼睛都點眼藥水。「否則一邊若已受損不治療，就會重複另一隻眼睛的惡化的後路。」

陳賢立說，針對青光眼病友約三個月或半年都會做視野電腦斷層和視神經照相，少部分病人三年內惡化速度快，則用藥就要用更強的醬壓藥和雷射手術治療。

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立表示，部分青光眼藥物會讓血壓太低或造成...
林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立表示，部分青光眼藥物會讓血壓太低或造成心臟問題及氣喘，嚴重恐會喪命。記者謝承恩／攝影

高血壓 手術 心臟病

上一則

剛打疫苗不信邪 他和女友「激烈運動」秒變林黛玉

延伸閱讀

研究指年長女多做家事降心臟病風險 網酸：人夫寫的吧

研究指年長女多做家事降心臟病風險 網酸：人夫寫的吧
醫藥／顧好血壓 掌握722原則

醫藥／顧好血壓 掌握722原則
資深菸酒人突眼中風失明 高壓氧治療救回視力

資深菸酒人突眼中風失明 高壓氧治療救回視力
紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質

紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招

2022-02-25 01:10
(取材自健康醫療網)

預防臉部肝斑找上門 可多攝取這類食物

2022-02-23 01:55
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)

清剩菜 不是一熱再熱吃到完

2022-02-24 02:00
陳姓病患（左）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供

喘不停竟是癌王末期 他積極抗癌逆轉人生

2022-03-02 05:38
（圖：健康醫療網提供）

氣溫驟變、溫差大 易主動脈剝離 有「這症狀」速送醫

2022-02-25 00:10
減肥要多吃綠色蔬菜。 (Getty Images)

吃對5種食物 減重不辛苦

2022-02-25 02:00

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭
開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城