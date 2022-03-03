青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

青光眼不只是老年人專利，許多「高度近視」族群也是青光眼高風險對象。台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。

資料顯示，全台有40萬名青光眼病友，且每年以8%速度成長，惡化恐造成雙眼失明。呂大文列舉，若將慢性青光眼比喻成「視力小偷」，約有一成會雙眼失明，那急性青光眼就算是「視力強盜」，特別是亞洲人罹患隅角閉鎖性青光眼高，約有二成五會雙眼失明。

其中特別要注意患有家族遺傳史的民眾，罹患青光眼風險比一般人高7至9倍，且高度近視達500度以上者風險也相當高，其中又以台灣近視兒童多於全球，未來也埋下隱憂。

呂大文表示，40歲以上青光眼風險可達1.8倍，70歲以上風險可達9倍，建議40歲以上民眾每年一次全面視力檢查。此外青光眼患者應避免可能造成眼壓突然上升的行為，例如高空彈跳、趴臥、牛飲、醃漬鹹食或在暗處滑手機等。

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立說，青光眼病程持續進展且不可逆，但是治療的介入可以減緩惡化，因此一旦確診，應規律治療與回診。

其中眼藥水為第一線治療藥物，不少患者使用後出現泛紅、乾澀、刺痛、搔癢等症狀，可改選不含防腐劑的眼藥水，以確保持續用藥，積極保存視力。

以多數病友來說，約在清晨4-5點眼壓最高，是傷害眼神精最高的時候，若按照點眼藥水需要四至五小時發會效果，建議藥在睡前最好點藥水，有些分為一次至三次，但不同藥物，若點錯時間效果也會不佳。

醫師會針對青光眼用藥會事前詢問過去病史，特別注意高血壓 、糖尿病者藥注意，部分青光眼藥物會誘發心臟病 、血壓和心律不整、氣喘等。過去有案例發現有人因誘發後死亡，因此需要進一步確認。

陳賢立也表示，還有部分青光眼藥物會讓血壓太低，使青光眼惡化較快，若血壓低者務必一定要白天點藥水，避免晚上點藥後導致危險。

至於眼藥水需要點一隻眼睛或兩隻眼睛？醫師指出，還要看視神經和視野有無受到傷害而定，多數者會是單眼視力變差，少數兩眼同時發作，但若提前檢查發現結構傷害已形成，仍建議兩隻眼睛都點眼藥水。「否則一邊若已受損不治療，就會重複另一隻眼睛的惡化的後路。」

陳賢立說，針對青光眼病友約三個月或半年都會做視野電腦斷層和視神經照相，少部分病人三年內惡化速度快，則用藥就要用更強的醬壓藥和雷射手術 治療。