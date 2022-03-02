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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

喘不停竟是癌王末期 他積極抗癌逆轉人生

記者趙容萱／台中報導
陳姓病患（左）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供
陳姓病患（左）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供

台灣彰化57歲陳男子從事庭園造景工作，菸齡30年，最多一天抽到3包菸，因喘不停、燒聲，治療2年多不見好轉，竟罹「肺癌中的癌王」小細胞肺癌末期，醫師研判剩僅4個月生命，經轉院向醫師許人文求診，接受量身打造抗癌治療計畫，成功扭轉命運，抗癌成功後，最想與陪他走過抗癌之路的女友，繼續做一生熱愛的庭園造景工作。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文說，近日藝人巴戈罹患癌王之稱的胰臟癌過世，令人不勝唏噓；占台灣人十大癌症死亡率第一名的肺癌中，「小細胞肺癌」是肺癌中的癌王，5年存活率僅6%，擴散期平均存活率甚至只有4.9個月，惡性度之高更在胰臟癌之上。

陳姓病患表示，他沒有想到竟罹患難纏的癌王，先在一家醫院接受2次化療不見好轉，左上肺的腫瘤合併多處淋巴腺轉移，醫師告知要有最壞的打算，但他不甘心臣服於這樣悲慘的命運，在朋友引薦下轉而向有多年的肺癌臨床經驗的許人文求診。

陳姓患者接受一年半的治療，13次化療、30次胸部放射線照射，經歷期間，曾一度因兩側肺部遭受細菌感染而暫時中斷化療，也曾因藥物副作用造成白血球低下只剩下200顆，差點引發敗血症瀕死，安然度過危機。

許人文說，陳姓病患在治療後，腫瘤壓迫神經導致的聲音沙啞逐漸恢復，並順利存活近兩年，超過當時醫學中心所預估的壽命。先前在左上肺和轉移到縱膈腔、頸部淋巴腺一大片的癌細胞，都已經完全消失不見了，僅需1年半治療小細胞肺癌，成功把癌細胞全部殺死。

許人文建議，建議有肺癌家族史、吸菸者或是肺癌高危險族群，定期接受低劑量電腦斷層檢查，及早發現，透過個人化精準抗癌治療，以利延長生命。

陳姓病患（中）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命...
陳姓病患（中）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供

癌細胞 腫瘤 醫學

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