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長期腹痛卻輕忽 可能已罹患胃癌

楊雅棠
胃癌初期症狀不易察覺，患者容易和腸胃不適而延誤就醫，有三至四成患者確診已晚期胃癌。（本報資料照片）
胃癌初期症狀不易察覺，患者容易和腸胃不適而延誤就醫，有三至四成患者確診已晚期胃癌。（本報資料照片）

長期腹痛小心不只是胃潰瘍，很可能已罹患胃癌。台灣高雄醫學大學附設醫院內科學講座教授陳立宗指出，胃癌初期症狀不易察覺，患者容易和腸胃不適而延誤就醫，有三至四成患者確診已晚期胃癌。而過去胃癌存活期始終無法突破一年，現在使用化療合併免疫治療存活期，可延至二到三年，不過患者一個月需負擔約10萬元。

胃癌的發生與日常生活習慣息息相關。據台灣國健署2018年癌症登記報告顯示，胃癌已蟬聯台灣人十大癌症逾20年，雖發生人數僅排名第九，但死亡人數卻是第六名，致死率不容小覷。

不過胃癌因症狀多為非特定性，民眾常語胃潰瘍、胃食道逆流等腸胃疾病混淆，早期發現十分困難。57歲的許先生便是如此，近年常感到腹部悶痛與不適，肚子餓會痛、吃飽也痛，服用胃藥後疼痛感稍舒緩而不以為意，直到一年多前腹痛難耐，進一步就醫才發現胃癌晚期並合併肝轉移。

收治許先生的台北榮總腫瘤免疫治療中心主任陳明晃表示，晚期胃癌方式多以四大方式治療，包括手術、化療、放療與標靶藥物。

但是傳統的治療方式治療一段時間後，都可能產生抗藥性，而逐漸失效。而標靶藥物也只適用於HERS基因陽性的病人，但不像乳癌有二成病人為HERS陽性，胃癌僅不到0.5%病人適用。

不過現在也有免疫治療的選擇。免疫治療是經由喚醒自身免疫力，透過免疫系統加以攻擊或消滅癌細胞，因此抗藥性低，可延長患者生命。除可在第三線使用外，亦能在第一線與化療藥物合併使用。

陳立宗表示，若僅使用化療藥物患者存活率約為六至九個月，但若合併免疫治療，約存活二至三年，且相較單用化療有六成患者腫瘤明顯縮小。然而現在免疫治療健保並未給付，若自費一個月約需花費新台幣10萬元。

陳明晃也提醒，使用免疫藥物時的副作用類似自體免疫反應，可能出現噁心、呼吸困難、肌肉關節疼痛、腹瀉等。雖然只有10％的患者副作用嚴重到需要使用類固醇控制，仍須隨時留意和追蹤。

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