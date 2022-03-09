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巴戈胰臟癌過世 醫：確診後 半年恐奪命

許政榆
資深藝人巴戈胰臟癌過世，享壽67歲。（本報資料照片）
資深藝人巴戈胰臟癌過世，享壽67歲。（本報資料照片）

「癌王」胰臟癌再奪命，台灣資深藝人巴戈日前因胰臟癌辭世，享壽67歲，過去蘋果創辦人賈伯斯、台灣知名體育主播傅達仁皆飽受胰臟癌所苦，醫師提醒，胰臟癌難早期發現，一但出現症狀時多半為晚期，從確診到離開「不超過半年」，呼籲民眾平時應該維持良好生活型態，避免三高、酗酒及肥胖

台灣板橋新光健檢中心院長朱光恩表示，胰臟位於後腹腔、躲在胃的後面，常用腹部超音波來檢查胰臟，約七、八成的人能順利檢查到胰臟，但部分民眾因胃脹氣或脂肪過多，擋住音波無法看到胰臟。

朱光恩指出，由於後腹腔空間大，若胰臟不幸長腫瘤，恐讓腫瘤有空間長大，等到腫瘤大到某程度、壓迫神經或周邊組織，產生症狀時才就醫，通常已經是胰臟癌第二期、第三期，「胰臟癌被稱為癌王，因為從診斷到離開，最多不超過半年」。

易好發胰臟癌的年齡多半在40歲以上，朱光恩表示，其危險因子包括糖尿病、長期酗酒、肥胖、家族疾病史等，尤其糖尿病長期未控制血糖、或是喝酒導致慢性胰臟炎等，都需要特別注意。

朱光恩說，胰臟主要是分泌胰液，協助人體消化食物，如果胰臟無法正常分泌胰液，恐影響消化，若出現不明原因上腹痛、腹瀉、黃疸、體重大幅減輕或憂鬱、疲憊、全身無力，就有可能是胰臟癌，但症狀出現時多半也難救治。

朱光恩指出，許多癌症可事先檢查、預防，像子宮頸癌用子宮抹片檢查、乳癌以乳房超音波攝影、大腸癌用糞便潛血檢查等，但胰臟癌難預防，若有肥胖、酗酒、家族史等，只能透過多次超音波、電腦斷層等影像學檢查，平常維持良好生活習慣，控制血糖，才能遠離胰臟癌威脅。

肥胖 腫瘤 糖尿病

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