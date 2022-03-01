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腦出血有徵兆 經常熬夜埋危機

聯合新聞網
經常熬夜、睡眠不足都可能導致心血管休息不夠，因此存在危機。(Getty Images)
經常熬夜、睡眠不足都可能導致心血管休息不夠，因此存在危機。(Getty Images)

台灣藝人納豆在農曆年前因腦出血入院開刀治療，有節目找來心臟血管外科名醫袁明琦醫師針對納豆病例解析，他提醒大眾務必要傾聽身體的聲音，最好定期接受健康檢查，累了就要好好休息。

納豆臨時身體亮紅燈引起各界關注，但其實像腦出血這樣的凶險病症多半有徵兆，袁明琦表示心臟血管疾病需要區分一般人或老年人，後者多半是因為動脈硬化，平時從飲食就要多加留意。而腦中風可分為栓塞性中風以及出血性中風，納豆應屬後者。

出血性中風的產生多半跟壓力有關，血壓突然升高，血管在無法承受的狀況下破掉，一般來說如果是靜脈血管破裂，比較容易止住，但如果是動脈血管，在出血已及止血的兩方壓力下，會造成腦壓過高，當病患移送到急診室就得先開顱清理血塊、引流血水。

袁明琦進一步說明血管為何會破裂，特別是在年輕的年紀，醫師認為應該要觀察當事人的生活習慣，經常熬夜、睡眠不足都可能導致心血管休息不夠，因此便存在危機。此外袁明琦提到年輕人經常會忽視高血壓的問題，若血壓超過160加上察覺脖子緊繃、頭痛，更要小心意外發生。

袁明琦也再三強調，腦出血前最大的警訊就是頭會痛，不過因為頭痛很常見，因此要搭配情境觀察，若一直在熬夜，或是超過50歲有家族史、抽菸史的話，務必特別留意身體發出的各種訊號，若是身體有疲累感，同時存在脖子僅、頭脹痛，就要趕快量血壓和心跳，若和平時相比數值偏高，要趕快減少工作量，避免憾事發生。

高血壓 中風

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