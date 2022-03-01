癌症不長眼 定期檢查為上策

癌症是不長眼睛的，定期檢查為上策。(Getty Images)

新春，老闆跟員工打氣。老闆搭著員工的肩膀說：「XX先生，景氣不好，要好好努力喔！」言下之意，有工作已經很不錯了。員工：「老闆，你也要努力喔！」「我以前也是老闆喔！」

看別人容易，看自己難，在健康方面也是如此。例如最近陸續有名人因胰臟癌及頭頸癌而過世，每次看到這些新聞，通常一般人的反應除了惋惜之外，就很少再想到其他之外了。

事實上，癌症 是不長眼睛的，誰會「中獎」，誰也不曉得，當然有些人特別容易長某些癌症，這些人在醫學 上稱為高危險群，例如有B、C肝就是肝癌的高危險群，發生肝癌的機率比一般人高一百倍以上。此外，家裡有人得肺癌或長期抽菸者，是發生肺癌的高危險群。有吃檳榔習慣、愛吃燒烤食物或嗜愛杯中物者，是發生食道癌及頭頸部癌的高危險群。

至於胰臟癌，目前稱為「癌王」，因為通常一發現都是末期，除非在胰臟頭部很早就堵住膽胰管引起黃疸，否則出現體重減輕、腹痛、腹脹或背痛，通常是末期，既不能手術 切除，藥物治療也是療效不佳，而其發生原因也不是很清楚。

頭頸癌可定期看耳鼻喉科檢查及早發現，食道癌可做內視鏡檢查及早發現，肺癌可做低劑量電腦斷層及早發現，肝癌可定期做超音波檢查及早發現。至於胰臟癌，超音波檢查常常胰臟尾部看不清楚，看得出來也是太晚，比較能早期發現的工具應該是核磁共振了。近年來台灣民眾增加最多的癌症就是大腸癌了，除了定期做糞便潛血檢查外，以前大腸有息肉或有大腸癌家族史者，就要定期做大腸鏡檢查了。

新春之際，小心警惕，步步為營，保持定期檢查的習慣，才能年年虎虎生風喔！