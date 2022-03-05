鼻塞、夜咳常咳出黃痰 當心鼻竇炎上身

夜咳又常咳出黃痰，別再以為是肺病，當心是鼻竇炎上身。（本報資料照片）

總是鼻塞、鼻水倒流、喉嚨有異物感？隨時都想清喉嚨，不時就會咳出黃痰？這些症狀幾乎是「重度鼻竇炎患者的日常」，不過很多患者都以為是「肺部」出問題，反而延誤就醫時間。一名33歲的女子就是其中一人，不只有這些症狀，偶爾還會出現「陣發性頭痛」，一到晚上就會覺得口乾舌燥，嚴重影響睡眠，後續就醫才知道是長期的鼻竇炎惹禍，且她的廣泛性鼻息肉幾乎阻塞整個鼻腔，最後透過手術 改善。

台灣嘉義長庚醫院耳鼻科主任張耕閤表示，慢性鼻竇炎在台灣的盛行率相當高，約占總人口的3％到6.4％。造成盛行率高的原因，如環境潮濕、人口密集、空污等。患者最常出現的症狀，大多是喉嚨有痰、夜咳、鼻塞、嗅覺異常、耳鳴、暈眩、頭痛等，時常會影響到日常。

張耕閤表示，初期鼻竇炎會先用「抗生素」治療。如果已經是慢性鼻竇炎，會採取鼻類固醇與鼻腔沖洗，一旦藥物或保守治療效果不佳，或已出現眼、臉或腦部併發症 、鼻瘜肉變化、或疑似黴菌感染時，則建議以手術方式處理，清除鼻息肉與鼻竇內的膿液以改善症狀。有研究顯示，約30%的息肉性鼻竇炎患者曾接受手術治療。

治療鼻竇炎的內視鏡手術已是相當普遍的手術，但因為鼻竇位於眼睛及顱底的中央，周圍有許多重要器官，像是大腦底部、顱底動脈、眼球及周圍眼肌、嗅覺黏膜、視神經等等，因此這個普遍常做的手術需要相當的謹慎，否則一不小心傷及附近的重要結構，就可能造成嚴重併發症。因此可以透過「iCT術中電腦斷層導航系統」，讓手術過程可以更加精準。

台灣嘉義長庚醫院院長楊仁宗（左）、33歲陳姓鼻竇炎患者（中）、嘉義長庚醫院耳鼻科主任張耕閤（右）。(圖：長庚醫院提供)

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，iCT術中電腦斷層導航系統在外科手術中扮演極重要的角色，屬於新一代的手術硬體與軟體設備，它整合了電腦斷層掃描與導航功能。過去，手術計畫是以醫師判讀影像為根據，現在病人的數位資料上傳到導航系統，可經由導航追蹤工具，即時呈現人體結構的相對位置，結合影像及導航的功能來幫助外科醫師手術前的模擬，達到較小的傷口與減少對正常組織結構的損傷，藉此提升微創手術的安全性與精準度。

張耕閤表示，若有長期鼻塞、鼻水倒流、慢性咳嗽有黃痰、嗅覺異常、慢性頭痛、不時會聞到莫名異味等問題，請至耳鼻喉科門診檢查是否罹患慢性鼻竇炎，以利及早治療，改善呼吸功能與生活品質。此外，就算曾接受手術的患者，也建議定期回診追蹤並規律洗鼻清潔鼻腔以減少鼻竇炎的復發。