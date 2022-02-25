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天冷腸胃不適病號增3成 胃食道逆流痼疾婦女暈吐到出血

記者王昭月／高雄報導
患者胃與食道交接處有一個縱走潰瘍，前端有出血點。圖／蕭偉成醫師提供
患者胃與食道交接處有一個縱走潰瘍，前端有出血點。圖／蕭偉成醫師提供

台灣最近低溫天冷，不少人腸胃不適掛病號，高雄一名40多歲有胃食道逆流痼疾婦女，疑因感染諾羅病毒暈吐到食道重裂傷出血，最後收住院伸入胃鏡止血才緩解，醫師表示，最近門診病毒性腸胃炎約增3成，諾羅病毒與時下流行的Omicron一樣，傳染力極強，民眾要注意飲食並勤洗手，避免疾病找上門。

高雄阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成說，秋冬是病毒性腸胃炎好發的季節，大人小孩都容易感染，其中大人以感染諾羅病毒居多，這類病毒性腸胃炎屬接觸性感染，小孩症狀以腹瀉為主，大人會有腹悶、脹痛、惡心、想吐等上消化道不適症狀，且輕微發。

最近他的門診中，這類病毒性腸胃炎病號約增3成，單日有時多達20多人，其中一名40多歲婦人，疑因孩子間接性感染諾羅病毒，影響到內耳平衡眩暈狂吐，由於她本身有胃食道逆流痼疾，還吐到食道重裂傷出血！另高雄林小姐送托的幼兒，班上也一大堆小朋友拉肚子掛病號。

蕭偉成表示，諾羅病毒一年四季都有，秋冬易好發，小朋友玩玩具，沒先洗手抓東西吃，就會中了，這種病毒與Omicron一樣傳染力特強，傳染期約7至到10天，接觸感染後進食，往往病從口入，因此大家要特別注意食物的鮮度並勤洗手，腸胃敏感的人更要特別小心。

蕭偉成也說，冬天因冷，一般民眾會多吃熱食及高熱量食物，無形中吃多也會造成胃食道逆流等腸胃不適症狀，秋冬之際消化性潰瘍也好發，原因主要是冬天循環不好，多吃熱燙等刺激性食物易造成潰瘍或逆流症狀。

他建議民眾注意食材鮮度，攝取熟食較為安全，進食前先洗手，使用清洗過的餐具，別暴飲暴食，萬一被諾羅病毒感染，先禁食一天，補充些輸液跟電解質之後再吃些流質食物，「注意勤洗手，能預防造成二次傳染」。

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