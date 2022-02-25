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長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

臨床上一名工人，因工作因素長期搬重物造成椎間盤突出，三年前雖已接受微創椎間盤切除術，但因家中經濟因素無法好好休養，因此，腰椎病變持續惡化，日前又因椎間盤突出復發，不得不再次手術；不料，檢查時發現患部嚴重神經沾黏，導致術中難以分離神經、肌肉、韌帶等組織，所幸，在醫師專業的技術下順利分離組織，並搭配抗沾黏凝膠協助癒合過程，手術進行十分順利。

脊椎手術 沾黏嚴重恐成一大挑戰

輔大醫院神經外科主治醫師吳鑫鴻表示，脊椎手術後最需要留意出血、感染、傷口癒合及神經沾黏，其中，神經沾黏屬脊椎組織癒合的正常過程，如同皮膚傷口會產生疤痕組織促進傷口癒合。但他補充，神經沾黏會讓醫師無法完全掌握病況，手術中難以判斷神經、肌肉、韌帶等組織，尤其神經是非常脆弱的組織，對需要二次脊椎手術病人，都是相當大的挑戰，大幅增加手術的風險。

不僅如此，神經沾黏也會延長手術所需時間，患者全身麻醉必須使用較高劑量的藥物，就會增加術後疼痛及影響癒合，因此手術過程應儘量減少組織破壞，就能降低神經沾黏的機率。

日常避免4行為 避免腰椎退化

椎間盤突出是現代人最常見為脊椎退化性疾病。吳鑫鴻提醒，日常行為要避免錯誤生活習慣，包括：久坐、久站、腰彎及提重物。舉例來說，彎腰增加腰椎負荷1.5倍，提10公斤以上重物增加2倍，久坐增加1.4倍，駝背、翹腳1.8倍，都會造成脊椎提早退化，「腰椎負荷持續累積，如同不定時炸彈」。

吳鑫鴻建議，坐著超過1小時最好起身活動，適度放鬆過度疲勞的肌肉，降低腰椎受傷的風險。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52776

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