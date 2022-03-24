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憋尿不敢喝水、害下腹骨盆疼痛 中醫五穴位改善泌尿道感染

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

每逢連續假期，各大景點都會湧現出遊的人潮，交通更是塞，當有尿意時卻無法如廁，只好被迫憋尿。中醫師吳宛容提醒，長期喝水太少，且有憋尿習慣的人，包括上班族，小心引發泌尿道感染。

幾乎所有動物都需要排尿，不只是將喝進去的水有管道排放出去，更重要的是排出體內廢物。人體經過新陳代謝後會產生廢物，在體液的作用下，透過腎臟過濾，最後形成尿液排出體外。如果無法正常排泄，便可能會引發疾病。

長期憋尿 恐使下腹部肌肉疼痛

長期憋尿要擔心產生哪些問題？吳宛容中醫師表示，因憋尿而持續緊繃，下腹部及骨盆底肌肉都可能會感到疼痛，甚至有抽痛感，到可以排尿時，也可能會造成疼痛不易解出，引發尿道炎。短時間憋尿可能影響不大，一旦憋尿成了習慣，就很容易造成泌尿道感染。一般人時常不以為意，直到出現排尿疼痛、灼熱感、尿意頻頻、想上廁所但卻發現尿量不多，才驚覺不對勁。

憋尿容易引起泌尿道感染

一旦膀胱長時間囤積尿液不排出，很容易大量繁殖細菌，引起泌尿道感染，也會影響膀胱收縮力，以及膀胱、腎臟發炎。

因為生理結構不同，女性比男性更容易泌尿道感染，引發問題也更複雜。女性如果反覆泌尿道感染合併陰道炎，很容易導致骨盆腔發炎、沾黏，提高不孕的機率。因此如果有解尿疼痛、灼熱刺澀、小便深黃混濁、血尿、下腹腰背疼痛，出現其中幾項症狀，就可能有泌尿道感染，必須趕緊就醫，及早治療。

中醫如何看待泌尿道感染？吳宛容中醫師表示，中醫古籍中的「淋證」就是現今的泌尿道感染，「小便頻急，淋瀝不盡，尿道澀痛，小腹拘急，痛引臍中」。小便灼熱刺痛，則為熱淋；迫血妄行，則為血淋；這些都因濕熱邪氣蘊結膀胱，氣化失司，水道不利而成。

以清熱利濕為主、調理體質為輔

中醫治療泌尿道感染以清熱利濕為主，調理體質為輔，常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯等藥方調治。

泌尿道感染的急性發作期，建議以西醫抗生素治療，盡快壓抑細菌所引起的發炎不適，以避免症狀惡化。症狀緩解或反覆性泌尿道感染，則可以中醫來調理，增強體質，避免一再復發。吳宛容中醫師提醒，在泌尿道感染急性期，一定要按照西醫醫囑服完抗生素完成治療，才能避免細菌出現抗藥性，而引發後續的反覆慢性感染。

舒緩膀胱與尿道穴道

◎靈骨穴

取穴：拳手取穴，在拇指食指叉骨間，手掌第一掌骨與第二掌骨接合處。

主治：頻尿、小便痛、補腎要穴。

◎液門穴：

取穴：手背上，無名指和小指的指縫間，指蹼緣後方赤白肉際處。

主治：小便頻數、水道通調要穴

◎中渚穴：

取穴：手背上，第四、五掌骨間，掌指關節後方凹陷處。

主治: 小便刺痛、小便不利、脘腹脹滿。

◎太谿穴 ：

取穴：內踝後緣與跟腱內側中間，與內踝尖齊平之點。

主治：膀胱炎、腎炎、尿道發炎、腎氣不足、月經不調。

◎築賓穴 ：

取穴：內踝後陷凹中點（太谿穴），直上五寸，脛骨內緣後約一寸兩分。

主治：最有效的排毒穴道，治尿道發炎、膀胱炎、腎炎、骨盆腔炎。

注意事項：以上穴道，每次左右腳各按揉3分鐘，每天至少按摩9次。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52905

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