我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

罹患「癌王」胰臟癌半年恐奪命 但醫揭仍有轉機

記者賴香珊／南投報導
衛福部南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌。圖／南投醫院提供

台灣資深藝人巴戈因胰臟癌病逝，讓各界關注發生率與死亡率幾乎畫上等號的「癌症之王」胰臟癌，但醫師表示，胰臟癌的死亡率雖高，但並非沒轉圜餘地，只要提高警覺，並透過基因檢測等訂定合適治療計畫，就算是胰臟癌也仍有轉機。

南投醫院指出，胰臟癌為2020年國人十大癌症死因的第7位，雖非第一名，但因發生人數幾乎等於死亡人數，而被稱為「癌症之王」，除了巴戈，蘋果電腦創辦人史蒂夫‧賈伯斯、世界三大男高音之一盧洽諾·帕華洛帝也皆因胰臟癌病逝。

該院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌說，因胰臟位在後腹膜腔，位置較隱密，若胰臟病變長惡性腫瘤，因症狀較不明顯，甚至無感，或是症狀與腸胃道疾病類似，而容易被忽略，所以被確診時多已晚期，導致治癒率大幅降低。

由於確診胰臟癌後的5年存活率不到5%，甚至確診時多已是晚期，因此從診斷到離開，恐不超過半年，讓不少患者或家屬感到絕望，但並非沒轉機。

洪表示，手術是胰臟癌最主要的治療方式，但在治療前可透過基因檢測，確定有特定的細胞基因突變或缺陷後，訂定合適治療計畫，安排免疫或標靶治療，而在化療與手術搭配下，提高治癒率，不少患者在治療後仍擁有良好的生活品質。

該院腸胃科醫師黃仲岐則提醒，胰臟癌大多數為個別發生，家族性遺傳不到1成，而其主要危險因子是「抽菸」，無論一手或二手菸，其次是「肥胖」；另有5%是因為慢性胰臟發炎；若為高危險群，或出現食慾不振、體重驟降、上腹痛、背痛及黃疸等症狀時應提高警覺就醫，藉由專業醫師檢查診斷，達到早期發現並治療。

癌症 手術 檢測

上一則

皮膚炎服用類固醇1年 31歲男罹患白內障

延伸閱讀

巴戈頭七 郎祖筠淚吐內心愧疚 宋楚瑜也到靈堂致意

巴戈頭七 郎祖筠淚吐內心愧疚 宋楚瑜也到靈堂致意
赴靈堂弔唁巴戈 阮經天、胡瓜、寇世勳憶舊情

赴靈堂弔唁巴戈 阮經天、胡瓜、寇世勳憶舊情
見巴戈最後一面被擋？女兒視訊和父親告別

見巴戈最後一面被擋？女兒視訊和父親告別
「與惡」女兒周采詩慟：難忘巴戈溫暖

「與惡」女兒周采詩慟：難忘巴戈溫暖

熱門新聞

膝關節若不舒服，切勿「忍痛」而錯失治療良機。(Getty Images)

膝關節退化非老年人專利 切勿「忍痛」錯失治療良機

2022-02-19 02:00
綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝，減少罹患心血管疾病的風險。(本報資料照片)

六類營養「護心」 營養師食譜大公開

2022-02-21 02:00
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供

6旬翁一晚跑廁所7次好煩惱 醫：年過50要注意

2022-02-22 05:12
（圖：健康醫療網提供）

6旬婦晚年確診遺傳性罕病 子孫生子夢破滅？

2022-02-20 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

種植花草引腰痛上身 就醫檢查竟是「這部位」惹禍

2022-02-21 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「這病」打過疫苗也會突破性感染 嚴重恐危及性命

2022-02-20 00:30

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創