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皮膚炎服用類固醇1年 31歲男罹患白內障

記者黃寅／台中報導
眼科醫師謝宏義指出，台灣白內障平均年齡落在60歲，但年輕型白內障患者逐漸增加，除了跟3C產品使用有關以外，也有部分案例因為是先天性或藥物服用不當而誘發。（圖：新陽明聯合診所提供）
眼科醫師謝宏義指出，台灣白內障平均年齡落在60歲，但年輕型白內障患者逐漸增加，除了跟3C產品使用有關以外，也有部分案例因為是先天性或藥物服用不當而誘發。（圖：新陽明聯合診所提供）

一般認為白內障與老化有關，但眼科醫師指出，據資料統計，台灣青少年有22%是高度近視，而超過500度即提高白內障發生率，甚至有10%會導致失明。

曾有一名男性童年時期一直以為自己是近視，直到14歲才診斷出右眼竟是先天性白內障，而左眼也在33歲診斷出早發型白內障；另一名男性則因長期服用類固醇，在31歲即誘發早發型白內障，幸兩人手術後都恢復了視力。

眼科醫師謝宏義指出，台灣白內障平均年齡落在60歲，但年輕型白內障患者逐漸增加，除了跟3C產品使用有關以外，也有部分案例因為是先天性或藥物服用不當而誘發，許多年輕患者誤以為是近視而沒有做進一步檢查，延誤了最佳的黃金治療期。

該名14歲診斷出有先天性白內障的患者說，確診白內障以前一直以為是近視，因此家人也只帶他去驗光並配戴近視眼鏡，不料視力模糊的狀況一直未改善才到眼科就診，並查出右眼是先天型白內障，對生活、工作都造成影響。

另名患者在31歲時就誘發早發型白內障，經眼科醫師問診，發現是因嚴重型異位性皮膚炎，服用類固醇1年以上所致，也提醒民眾早發型白內障除了先天性遺傳、染色體異常之外，後天也會因常暴露於紫外線中、高血壓糖尿病、眼睛曾受傷、長期口服或外用類固醇、過度使用3C產品引起。

謝宏義說，一般年輕人視力不清時通常不會聯想到自己可能是白內障患者，因此也容易因視力模糊導致意外發生，呼籲民眾平時多攝取深綠色蔬菜及水果、避免讓眼睛直接曝曬在太陽下，如有糖尿病、高血壓等慢性病，需每半年至一年至眼科追踪、檢查。

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