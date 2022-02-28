我的經驗／行醫時聽不到患者說話 才發現我聽損

李立昂嚴重聽損，裝上人工電子耳。（記者潘俊宏／攝影）

沉浸在耳機音樂的時光，是我最舒服的時刻，但漸漸地聲音愈放愈大，當自己在做鼾聲研究時，豪放地將聲音開到自己最適合的音量時，周邊的同事摀著耳朵紛紛走避，我才意識到我的聽力出現了問題。

那一年是2012年，事後，我逐漸發現尖銳的聲音，如電鈴聲，開始聽不見，還用自己一定太專心工作當藉口，未正視這個問題，頂多簡單做一些防噪，開始減重，但卻還是持續熬夜工作、放大音量生活。

聽損擾看診 有時讀唇形

2020年5月，那時因為疫情 ，每位患者都必須戴上口罩 ，身為耳鼻喉科醫師的我，遇上一位聲音沙啞的患者，患者講話吃力，說出來的話都是氣音，那時我坐在診間，完全不曉得患者當下正在說話，直到患者大聲說一句「醫師你是不是聽不到？」，我才聽到聲音，意識到原來我的聽力已經惡化到這種程度。

其實早在2020年2月，我就發現自己的聽力快速下降，但沒有做太多的作為，認為只要放大音量，還是可以正常生活，沒想到聽損早就影響生活。某些時候讀別人的唇形，已經漸漸取代了聽到聲音，就如同5月這名患者，當他戴上口罩後，我根本不曉得他在說話，當時的狀況不僅很窘，也讓我極度挫折。

因為5月的事件，我才去配戴助聽器，那時候的聽力檢查，我的成績只有12%，簡單來說，對方講十句話，我只能聽清楚一句話，屬於嚴重的感音性聽損。

我還記得當年10月，我去申請「重度聽障」，那是我從來沒想過的一件事。雖然有聽損家族史，但家族史並不會這麼直接造成我聽損，過去的我總認為聽損應該到了60到70歲才會來，反正那時候配戴助聽器也不算少見，也不是一件羞恥的事情。那些原本以為的事情，都在自己50歲時一股腦兒的侵襲來，一拳拳重擊讓自己重新調整保健方式。

當自己成為真正的病人，才知道生病的感覺，即使我是一位耳鼻喉科的醫師，綜觀病情，知道聽損總有一天會來，沒想到來襲後，才知道生病的模樣。

別等嚴重時 才戴助聽器

過去總會跟病人說，你現在聽損還沒有到嚴重，配戴助聽器需要自費，可能可以再評估，但現在我都會說「千萬別等到嚴重聽損再來配戴助聽器」，那不只會影響你的生活，連心理都會受影響。

配戴助聽器後，我的高頻聽力，語言辨析力還是不及格，而且還愈來愈嚴重，即使助聽器校正，高頻轉為中低頻，還是無法增加自己的語言辨析度，我的老師吳哲民告訴我，趁還沒全聾的時候，植入人工電子耳，別等到後續聽不到，腦部減少刺激後，讓自己退化速度變得更快。

植入電子耳 恢復自信心

2021年在老師的執刀下植入人工電子耳，目前僅植入左耳單耳，術後第三天，我就開始工作，替患者動刀，逼自己快點重新適應，那次手術 的經驗，護理師都是直接把所需的儀器放在我眼前，最後順利完成手術，那次手術也讓自己恢復自信心。植入後一周，第一次開頻，那聲音不是立體的，感覺很奇怪，但漸漸地開始有高有低，那時心中的喜悅，完全沒辦法言喻。

我從來沒想過自己會在50歲時領到身障手冊，特別是自己很愛聽歌，也很會唱歌，植入人工電子耳後的人生，飆高音的時候，不再像以前一樣會飄走破音。

面對自己生病，從不願面對，或是自己認為很久以後才會面臨問題，到開始接受治療、復健，這一路需要感謝的人非常多，我也非常希望自己走過這一遭之後，能透過自己的經驗給予更多患者面對疾病的鼓勵。