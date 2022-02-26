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再吃會出事…甜飲不忌口 脂肪肝恐變肝癌

許政榆
脂肪肝可能演變為肝癌，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。（本報資料照片）
脂肪肝可能演變為肝癌，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。（本報資料照片）

40歲的汪先生從事警衛工作，因缺乏運動，近年來身形逐漸肥胖。在一次公司健康檢查的超音波檢查時，發現有中度脂肪肝。經醫師詢問，才知汪先生熱愛吃精緻美食、喝手搖含糖飲料，攝取過多熱量，不僅僅體重過重，還可能形成脂肪肝。醫師呼籲，脂肪肝可能演變為肝癌，在輕微脂肪肝時，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。

常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，因為脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺。尤其近幾年來民眾生活型態改變，例如：喜好含糖飲料、高脂肪食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加甚至產生脂肪肝。

台灣高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男表示，脂肪肝是指脂肪沈積在肝臟內，主要與肥胖有關，更是三高的危害之一。脂肪在肝臟中會引起發炎，漸漸形成脂肪肝炎，若多次發炎、結痂，可能導致肝纖維化、肝硬化，不斷發炎下恐進展成肝癌。

盧勝男呼籲，肝纖維化輕微程度下，還有機會「逆轉」，但嚴重肝纖維化，就很難恢復正常功能。建議肝機能異常或脂肪沈積時，應盡早做體重控制、飲食調整，另外糖尿病、高血脂患者透過藥物控制，也須改變生活型態，才能遠離脂肪肝。

台灣國健署表示，脂肪肝雖沒有有效的治療藥物，但可以藉由控制體重、均衡飲食、規律運動，養成健康生活型態來減輕脂肪肝。

國健署表示，脂肪肝雖沒有有效的治療藥物，但可以藉由控制體重、均衡飲食、規律運動，養成健康生活型態來減輕脂肪肝；減重有訣竅-「聰明吃、快樂動、天天量體重」，即我的餐盤均衡飲食及每週至少150分鐘中等強度的規律運動。更多資訊可至國民健康署健康九九網https://health99.hpa.gov.tw/(首頁/找教材/多媒體或手冊)下載使用。

手搖飲示意圖。（本報資料照片）
手搖飲示意圖。（本報資料照片）

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