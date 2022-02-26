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不甩糖尿病 下體疼痛腫塊…副睪炎惡化蛋蛋不保

許政榆
台灣書田診所泌尿科主任醫師周固提醒，當發現睪丸腫塊、睪丸腫大、兩側大小不對稱、疼痛或異常的感覺等，應儘早就醫診斷，早期治療。（圖：台灣書田診所提供）
台灣書田診所泌尿科主任醫師周固提醒，當發現睪丸腫塊、睪丸腫大、兩側大小不對稱、疼痛或異常的感覺等，應儘早就醫診斷，早期治療。（圖：台灣書田診所提供）

副睪發炎恐要動手術。62歲王先生1個月前因下體疼痛就醫，短暫治療後未持續回診，近日下體嚴重疼痛、還出現腫塊且按壓會痛，經過醫師問診，得知王先生有糖尿病但未治療，導致尿糖嚴重、發炎指數高，不僅副睪發炎，進而產生睪丸膿瘍、睪丸萎縮，超音波檢查睪丸還長腫瘤，必須手術切除睪丸。

台灣書田診所泌尿科主任醫師周固表示，副睪炎是因大腸桿菌、淋菌、披衣菌等進入副睪引起，好發35歲以下的年輕人，但年長者也可能發生。急性期會有腫塊、發高燒、局部紅腫、排尿不適、嚴重壓痛等症狀，未儘早治療或未遵照醫囑服用抗生素，長期發炎可能轉為慢性副睪炎，若發生在有慢性病、糖尿病患者或免疫力較差的老年人身上，易併發副睪膿瘍。

周固表示，副睪膿瘍是一種不常見的副睪炎併發症，常發生在嚴重副睪炎或是長期未接受治療者，症狀與睪丸腫瘤相似，因此及時檢查與治療相當重要。

周固指出，初期以藥物治療為主，副睪炎遵從醫囑治療大多會痊癒，除藥物治療外，可配合間歇冰敷緩解腫痛不適，冰敷15分鐘後休息30分鐘；多休息少走動，減少陰囊下墬的不適感。如果膿瘍已形成，藥物治療效果不佳，須以外科手術引流治療膿瘍，甚至切除睪丸。

62歲王先生的案例，周固指出，雖然在發生副睪炎時便接受治療，但未確實遵照醫囑服藥，加上長期未控制糖尿病，驗尿顯示尿糖+++，血糖持續過高、免疫力低下，副睪發炎後便併發副睪膿瘍，睪丸也出現萎縮，必須手術切除睪丸。

周固提醒，當發現睪丸腫塊、睪丸腫大、兩側大小不對稱、疼痛或異常的感覺等，應儘早就醫診斷，早期治療。有慢性病者，也應定期追蹤治療，以提升個人免疫力，降低併發症發生的可能。

台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男性朋友平時可以透過睪丸自我檢查...
台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男性朋友平時可以透過睪丸自我檢查，及早發現睪丸癌的前兆。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

糖尿病 免疫力 併發症

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