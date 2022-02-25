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頸椎退化致手舉不高 術後隔天與醫師比腕力

莊祖銘

75歲吳先生退休後每天寫書法，過著優閒時光，未料，日前突然手舉不高，經檢查發現，原來是頸椎退化導致。

台灣嘉義大林慈濟醫院立即安排吳先生手術治療，除夕當天出院，至今恢復良好，還能和醫師互比腕力。

大林慈濟醫院副院長簡瑞騰表示，居住於台南佳里的吳先生從台鹽公司退休後，過著彈琴、寫書法與繪畫的藝術人生，但他卻突然發現左手舉不高，即使勉強舉起也會像「自由落體」般墜落，像似中風般。

吳先生說，其實一年前手臂就出現緊繃感，彷彿被橡皮筋綁住一樣，摸起有點導電感，就醫後發現是頸椎退化造成，雖然有吃藥、復健、針灸治療，但沒有特別效果。直到自覺情況不妙，擔心神經長時間遭壓迫會無法再彈琴，因此就醫治療。

簡瑞騰指出，吳先生的左上肢無力，穿脫衣服困難，甚至無法端碗，生活已無法自理，因此決定動刀治療，術後隔天，他的左手已有力氣，並且能夠自在地活動，遇到醫師來查房時，還相互比腕力。

過年期間民眾常忌諱開刀，簡瑞騰說，但吳先生因頸椎第五運動神經嚴重壓迫導致左上肢無力、萎縮，應愈早開刀，拯救被壓迫的神經一刻都不能等。手術當天先請神經內科做神經肌電圖、神經傳導檢查和電腦斷層，確認只是退化壓迫神經，並沒有其他病變後，下午即進行頸椎第三至五椎間盤切除、脊髓減壓、融合手術。

簡瑞騰說，吳先生術後恢復快，一夕之間即解除手腳無力症狀。

退休 書法 中風

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