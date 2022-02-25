轉頭向左常昏倒 竟是弓箭手症候群作祟

婦人經診斷，是罹患「弓箭手症候群」，轉頭時因角度問題造成暈眩。（記者王昭月／翻攝）

台灣一名70多歲癌婦，罹癌7年後出現左臂痠麻無力，去年下半年開始頭暈，步態不穩，幾次眼前發黑倒地不醒，經診斷是罹患「弓箭手症候群」，昏倒症狀常發生在像弓箭手拉弓瞄準要轉頭時的姿勢，因轉頭角度問題造成血流供應不足，導致缺血昏倒。

收治婦人的高雄民生醫院神經內科主任曾靜娟表示，這名婦人15年前罹患鼻咽癌接受化療與頭頸部電療，7年後左手臂痠麻無法用力，去年下半年開始頭暈，平衡感差，昏倒好幾次，診斷是「弓箭手症候群」，又稱為「轉頭性椎動脈症候群」，是種危險的頭暈。

「這種現象常發生在像弓箭手拉弓瞄準要轉頭時的姿勢」，曾靜娟說，老婦兩手平均收縮壓相差30毫米汞柱，磁振造影（MRI）發現左鎖骨下動脈及左椎動脈血管阻塞，前循環的右內頸動脈狹窄，每次要昏倒時，都發生在轉頭向左或往左上方看的時候，研判是脊椎腦底動脈循環不全，可能是以前頭頸部電療效果殘存的影響。

曾靜娟解釋，椎動脈在進入顱內前的顱底段會呈現兩處彎折，正常人轉頭時，頭顱骨和上段頸椎骨會旋轉開來，進而改變椎動脈彎折角度，影響到椎動脈的血管阻力與血流量。正常頭左轉時，顱底的左側椎動脈角度會變小，右側椎動脈的彎折角度會變大，血管阻力變大，血流量變小。

椎動脈在進入顱內前的顱底段會呈現兩處彎折。正常轉頭時，頭顱骨和上段頸椎骨會旋轉開來，進而改變椎動脈彎折的角度，而影響血管阻力與血流量。（記者王昭月／翻攝）

她安排婦人做穿顱彩色動脈超音波檢查，發現婦人頭左轉時，右側椎動脈血流速度變慢，確認病人腦部後循環系統因左側椎動脈阻塞，轉頭向左時因角度問題造成右椎動脈血流供應不足，造成後循環缺血，一再昏倒。

曾靜娟除提醒病人避免向左轉頭的姿勢，也針對內頸動脈狹窄開兩種抗血小板藥物，並建議病人裝內頸動脈支架，改善中樞性暈眩，頭暈雖然多輕症，也會隱藏危險原因，民眾若有反覆頭暈症狀，應盡早檢查。