「這病」打過疫苗也會突破性感染 嚴重恐危及性命

（圖：健康醫療網提供）

水痘雖常見於幼童，但近年來臨床上誘發的年齡層有逐漸增長趨勢，且隨著年齡越大，症狀越嚴重。樂生療養院小兒科張瑩雯主任指出，水痘主要因感染帶狀皰疹病毒所引起，可經由飛沫或接觸水痘的液體傳染，傳染力非常強，患者會出現紅疹、水泡、發癢、發燒等症狀，也可能合併皮膚感染、疤痕、肺炎、腦炎，甚至死亡，也可能因病毒再活化而得到帶狀疱疹。

擁抱奶奶 國小生突破性感染水痘

台灣一名國小生日前因發燒就醫檢查，考量就讀國小有人感染新冠肺炎，因此原本預備採以PCR採檢，但醫師卻發現這名國小生身上有小水泡，研判可能是水痘。張瑩雯主任表示，進一步詢問家族接觸史後，這名國小生奶奶最近長了皮蛇，加上與國小生常撒嬌擁抱，雖小時候曾施打過水痘疫苗 ，但仍發生水痘病毒的突破性感染。

水痘發生於成人 恐提高住院及死亡率

張瑩雯主任說明，發燒、腹痛、肌肉關節痠痛等都為水痘潛伏期症狀，導致許多父母甚至是醫師診斷都誤以為是一般發燒導致，尤其水痘一旦發生於成人、孕婦、嬰兒或免疫功能低下的病人，就會提高住院及死亡率，甚至引起軟組織感染、肺炎、腦炎等嚴重併發症，孕婦則可能會導致胎兒先天性缺陷，不得輕忽嚴重性。

水痘傳染力強 是腸病毒及流感 6倍

根據挪威研究指出，1位水痘病患會傳染給3至5個健康的人，水痘的傳染力是腸病毒和流感的6倍，顯示水痘傳染力的威力，尤其又以病人出現水痘疹前的傳染力最高。張瑩雯主任呼籲，若家人疑似有水痘症狀時，應避免親密接觸且多洗手。

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資料來源：健康醫療網

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