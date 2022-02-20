眼睛乾澀、常流淚？醫憂：這病有「年輕化」趨勢

（圖：健康醫療網提供）

您常感到眼睛乾澀、紅眼甚至視力模糊等現象嗎？小心可能是乾眼症惹禍。隨著3C產品普及，過去多發生於老年人的乾眼症也逐漸有年輕化趨勢，國泰綜合醫院眼科主治醫師黃楚軒指出，當眼淚分泌結構其中一層功能受損時，就會使眼淚分泌不足因而引乾眼症，長期置之不理，不僅會引起慢性發炎，也可能造成不可逆的視力減損。

缺油又缺水 治療得雙管旗下

事實上，乾眼症又分為淚液分泌不足的「缺水型」，以及淚液蒸發過快的「缺油型」乾眼症。前者是因基礎分泌量下降造成水分不足所致，後者則因分泌油脂層的瞼板腺功能障礙使眼淚蒸發過快無法保留在眼表所導致；黃楚軒醫師表示，臨床上，多數病患屬於缺油又缺水，因使治療上就得透過雙管齊下才能幫助紓緩症狀。

缺水 適時補充人工淚液

黃楚軒醫師說明，以缺水性的乾眼症而言，治療以補充人工淚液為主，其中可藉由含人工防腐劑的單支裝產品避免發炎，若為嚴重缺水的患者則可採以淚管栓塞的方式來增加淚液留置，但栓塞又分暫時性與長效性，需與醫師討論後選擇合適的治療方式；至於缺油性的乾眼症則得藉由每日規律的按摩熱敷，幫助軟化油脂且透過按摩促進暢通，藥物上則可服用魚油、維他命等舒緩乾眼症發炎程度。

環境調整 可降低室內溫度

此外，乾眼症患者平時也應注意環境的調整，像是降低室內溫度、使用戴擋風眼鏡或保溼眼鏡等方式減少淚水蒸發機率。黃楚軒醫師強調，若乾眼症患者伴隨慢性結膜炎、眼瞼炎等症狀時，則需搭配消炎藥物使用，而難治型患者則可考慮抽取自體血清以達到良好療效。

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資料來源：健康醫療網

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