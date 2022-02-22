35歲男下腹痛 拉肚子…罹早發性大腸直腸癌

3D腹腔鏡微創手術系統下操作大腸直腸癌切除手術。（圖：醫師游彥麟提供）

35歲阿傑半年來老覺得下腹部悶痛，就醫診斷為「大腸憩室炎」，以抗生素治療，症狀稍微緩解。但去年底阿傑的下腹疼痛又發作，嚴重拉肚子，更出現血便，轉至台灣基隆長庚醫院急診求診，經大腸鏡檢查發現，乙狀結腸處有顆五公分大的腫瘤，屬於「早發性大腸直腸癌」，接受微創手術治療後，順利出院。

●早發性患者 加速增加

台灣衛福部國健署最新公布，大腸直腸癌連續14年蟬聯台灣人癌症 發生率第一位，且患者有年輕化的趨勢。若依照患者診斷的年齡來做區分，50歲前被診斷的病患定義為「早發性大腸直腸癌」。

2008年到2018年間，早發性大腸直腸癌患者更增加112.5%，增加幅度是一般大腸直腸癌患者的1.5倍。依照趨勢來看，早發性大腸直腸癌的發生率將加速增加。

●初期沒症狀 常易輕忽

早發性大腸直腸癌好發於「遠端結腸」和「直腸」，發生原因包括「肥胖 」、「壓力」、「飲食習慣」、「糖尿病控制不佳」等因素。尤其現代很多人愛吃大量紅肉及加工食品、蔬菜水果等纖維素攝取不足，又常使用味精、高果糖玉米糖漿等，都會增加早發性大腸直腸癌的發生機率。

初期大腸直腸癌是沒有症狀的，年輕人即使有症狀也不一定會警覺罹癌的可能，常會輕忽及早治療的黃金時間。大多數患者平均從有症狀到診斷的時間，往往都超過了半年。

因此，若有血便黏液便、腹痛、排便習慣改變、大便變細、體重減輕、腹部腫塊等症狀，千萬不可輕忽，建議立刻至大腸直腸外科就診，並評估是否需要進一步檢查與治療。

●美建議篩檢 應降到45歲

目前台灣是從50歲可接受大腸直腸癌篩檢。但2018年起美國癌症醫學會建議，大腸直腸癌篩檢年齡應從50歲降到45歲；部分歐洲國家則建議，從40歲就應該進行大腸直腸癌篩檢，以達到早期發現、早期治療的目的。

相對於年齡稍大的大腸直腸癌患者，早發性大腸直腸癌在病理上更為惡性，又容易復發轉移，但由於病人的年紀較輕且身體條件較好，若經過更積極的治療後，與年長的大腸直腸患者相較，並沒有較差的預後。

●微創手術傷口小 恢復快

依照現今台灣的治療準則，一到三期大腸癌建議以手術切除為第一線治療，除了傳統開腹手術治療外，也可以採行3D腹腔鏡微創手術治療，並搭配輔助性的化療或放療，因傷口小、失血少、恢復快，能讓病人術後可以立刻回到正常生活。對於第四期的大腸直腸癌患者，由於化療藥物及標靶藥物的進步，也大大提升了第四期大腸直腸癌患者存活的時間。

確診大腸癌的阿傑，接受了3D腹腔鏡微創手術治療之後，術後狀況良好，很快的恢復了正常飲食及生活起居，出院後也回復到原來的工作崗位。