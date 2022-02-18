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洗眼液這個成分易感染、潰瘍 醫曝更天然洗眼方法

健康醫療網／記者楊艾庭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

現代環境充斥空污的問題，再加上民眾過度使用3C產品，以及女生外出化妝等，往往對眼睛造成負擔、傷害，為此藥妝店推出各式各樣的「洗眼液」商品，標榜「舒緩眼部疲勞、清潔眼球表面、防過敏」等效果，不過洗眼液真的這麼神奇嗎？裡頭的添加物是否都無害？台灣衛福部立台北醫院眼科主任林人傑點出關鍵，有些洗眼液會添加「防腐劑」，長期使用之下將破壞眼球表面酸鹼值平衡，導致容易發生感染或嚴重則造成潰瘍。

長期不當使用恐感染潰瘍

林人傑表示，洗眼液的主要用途是清洗眼睛，裡面的成分大多是生理食鹽水、蒸餾水，用以清潔眼球表面的灰塵、髒東西或雜質；有的洗眼液會添加抗菌成份，最常見的是加入草本植物當中所含的「甘草酸二鉀」，可達到抗菌、抗發炎的作用；有的也會添加營養物質，例如維他命A、維他命B6、維他命E、維他命B12等，這些成分促使黏蛋白生成，黏蛋白能保護、濕潤角膜，穩定淚膜，並使淚液附著在眼表上，也能修復受損的角膜細胞，並放鬆眼球肌肉促進血液循環，增加眼部的新陳代謝。

林人傑補充，還有些洗眼液使用起來涼涼的，通常是添加薄荷或中藥成分。然而有的人眼睛癢、過敏，有些洗眼液會添加抗組織胺或血管收縮劑，雖然短效間會使發紅過敏的眼睛退紅，但林人傑表示，這些東西用久了，效果會越來越不彰。還有一種成分，是「硫磺酸」，這是一種含硫的胺基酸，可舒緩眼睛疲勞，對視網膜的代謝有幫助。

不過，有些洗眼液當中會加入防腐劑，使商品可以保存較久，但民眾長期使用下會影響眼球表面，破壞酸鹼值及滲透壓的平衡，林人傑表示，眼部的淚液、油脂、蛋白物質都會被破壞掉，使眼球表面屏障損傷，就容易使角膜、結膜，受到外界微生物的侵入感染或引發潰瘍，民眾使用時須多加注意。

清潔眼睛有更天然的方式

因此，林人傑強調，不建議每天都使用含有該成分的洗眼液，使用上一個禮拜不要超過3到4次，若眼睛狀況真的很不舒服、搔癢、充血厲害、角膜發炎或有乾眼症的狀況，表示眼球的表面已經有問題，不能使用洗眼液。另外，若遭到化學灼傷，例如清洗浴室的清潔劑、蘇打水等化學物質噴進眼睛，不可使用洗眼液清洗，應使用大量清水或生理食鹽水清洗。

除了使用洗眼液，民眾有更天然的洗眼、滋潤眼睛的方式。林人傑表示，每天把上下眼皮、睫毛末端，以及在眼瞼邊緣上的小洞口，也就是麥氏腺的出口進行清潔，以保持暢通。民眾可至藥局購買眼瞼清潔棉片，將雙眼撐開上下進行清潔，也可以每天使用蒸氣眼罩熱敷眼睛15-20分鐘，消除眼部疲勞。

林人傑表示，麥氏腺一定要暢通，因為麥氏腺會分泌油脂，以構成淚液的「油脂層」，避免淚水蒸發掉，才不會讓眼睛感到乾澀不舒服。「只要清潔眼瞼，比起使用洗眼液來的關鍵，因為眼瞼還是要用棉片『搓洗』才洗得乾淨，只使用洗眼液的效用並不大。」若手邊沒有清潔用品的話，可考慮使用人工淚液、生理食鹽水，將眼睛上多餘的雜質沖掉。

【延伸閱讀】

食鹽水、洗眼液、人工淚液該怎麼用？　亂滴眼藥水當心弄巧成拙

３Ｃ產品早晚用不停！　小心乾眼症找上門

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52819

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