年輕人滑手機痛炸 當心乾癬性關節炎上身

台灣亞洲大學附屬醫院近來收治多位年紀均在30歲上下，最年輕的是24歲妙齡女子，共同症狀都是皮膚有紅斑、脫屑等症狀，且經常復發難以根治，經醫師詢問其他部位異狀，不約而同表示單根手指或腳指也有紅腫，不僅走路困難，甚至「滑手機都會痛」，確診為「乾癬性關節炎」。

乾癬非傳染病 反覆發作無法根治

亞大醫院過敏 免疫風濕科主任、蔡肇基副院長表示，冬天是乾癬好發季節，民間有迷思認為乾癬是一種傳染病，但其實乾癬是慢性免疫疾病，因自體免疫系統失調導致「發炎」症狀，往往會先表現在皮膚上，外觀有如鮮紅色板塊，並帶有許多白色麟狀皮屑，因無法根治而會反覆發作，目前並無特效藥。

▲亞大醫院過敏免疫風溼科副院長蔡肇基透過問診及檢查，提供治療建議。（圖為情境照）

乾癬未及時治療 恐造成關節變形

由於乾癬若未及時接受治療，不僅皮膚紅斑問題會持續擴大，甚至可能會合併關節炎造成關節腫脹、疼痛、變形；據統計，約有3成的患者會合併有乾癬性關節炎的狀況，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者罹病風險更高。

外用藥膏+口服藥物

蔡肇基副院長指出，由於患者的症狀符合典型「乾癬性關節炎」，建議使用外用藥膏和口服藥物先觀察效果，若症狀持續未恢復，健保 署也已經核准申請使用生物製劑或口服標靶藥物，雖會有些微不適感，但多數患者可達到病灶接近消失的程度，是就醫的選項之一。

誤信偏方 盡快就醫

由於乾癬是免疫系統出了問題，因此除了皮膚疾病外，也會對體內器官造成影響，包括心血管疾病、關節炎、糖尿病 、眼睛葡萄膜炎等。蔡肇基副院長提醒，若出現相關症狀，最好盡快就醫與醫師討論治療方式，切勿聽信偏方，延誤治療，並避免抽菸、飲酒或濫用藥物，保持正常飲食，以免症狀更加嚴重。

【延伸閱讀】

乾癬性關節炎纏身 模範生身心打擊竟拒學！

關節腫痛頭皮發紅 當心乾癬性關節炎上身！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52823

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw