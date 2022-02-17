沒性生活就沒婦科問題？未婚姊妹受壘球大子宮肌瘤纏身

(取材自健康醫療網)

今年40歲的小茜（化名）從去年開始發現每月經血量變多，加上出現頻尿問題，嚴重影響生活品質，也因小腹變大，褲子尺碼整整大了兩吋，讓她喪失自信。在朋友建議下小茜前往婦產科求診，經檢查發現子宮長了一顆宛如壘球大小，約15公分的子宮肌瘤。

由於小茜害怕動刀，在與醫師討論後決定透過海扶刀無創手術治療，並順利消融肌瘤，術後也調整飲食及規律運動，現在已能穿起自己喜歡的衣褲。而在重拾健康的身體後，小茜更以親身經驗，推薦同樣患有逾10公分肌瘤的姊姊進行海扶治療，希望她也能遠離疾病不適，重拾健康生活品質。

未婚無性生活易患肌瘤 部分飲食應避免

台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，小茜跟姊姊均未婚且無性生活，因此不覺得自己會有婦科問題，其實這樣的觀念是錯誤的。鍾醫師解釋，子宮肌瘤與荷爾蒙有密切關係，當每個月月經來潮時，子宮內膜會不斷受到雌激素刺激，就有生成肌瘤的可能性，因此無性生活者可能罹患子宮肌瘤的機率更高。

鍾國騰醫師補充，子宮肌瘤也與生活型態、體質以及家族史有很大的關係，故部分患者本身就容易因先天因素罹患肌瘤，因此更應該保持良好生活作息、清淡飲食並規律運動，靠後天努力遠離子宮肌瘤的突襲。

案例中的小茜來求診時主述，自己和姊姊都愛喝咖啡 ，感覺子宮肌瘤是因喝咖啡之後才開始變大的，鍾國騰醫師表示，目前並無文獻證明喝咖啡會導致子宮肌瘤變大，但不建議過量攝取咖啡因；此外，也應避免油炸類等刺激性食物及服用來路不明的藥物，另外也不要補充過量補品及大豆類食物。

海扶刀無創治療 不需開刀

針對子宮肌瘤的治療，鍾國騰醫師表示，海扶刀無創技術提供女性患者一個更舒適的治療選擇，術前透過核磁共振定位，清楚確認肌瘤位置及型態，後續再以超音波熱能聚焦，能夠精準對焦病灶，達到消融肌瘤的目的，同時遠離肌瘤帶來的不適症狀。此外，手術過程中因不需開刀，故可以避免手術沾黏或感染風險，也不需經歷難熬的術後修復期，讓患者不再害怕肌瘤手術。

醫籲女性超音波定檢 防婦科危機

鍾國騰醫師提醒，子宮肌瘤初期雖無明顯症狀，且不危及性命，但肌瘤增長速度快，千萬不要因此延誤診斷及治療時機。建議女性朋友每年至少進行一次超音波檢查，而曾罹患肌瘤者則應每3~6個月檢查一次，預防子宮肌瘤或婦科疾病在不知不覺中造成的健康危機。

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資料來源：健康醫療網

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