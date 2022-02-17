我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

蘋果庫克年薪1億元太高？這家公司號召股東投票抗議

沒性生活就沒婦科問題？未婚姊妹受壘球大子宮肌瘤纏身

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

今年40歲的小茜（化名）從去年開始發現每月經血量變多，加上出現頻尿問題，嚴重影響生活品質，也因小腹變大，褲子尺碼整整大了兩吋，讓她喪失自信。在朋友建議下小茜前往婦產科求診，經檢查發現子宮長了一顆宛如壘球大小，約15公分的子宮肌瘤。

由於小茜害怕動刀，在與醫師討論後決定透過海扶刀無創手術治療，並順利消融肌瘤，術後也調整飲食及規律運動，現在已能穿起自己喜歡的衣褲。而在重拾健康的身體後，小茜更以親身經驗，推薦同樣患有逾10公分肌瘤的姊姊進行海扶治療，希望她也能遠離疾病不適，重拾健康生活品質。

未婚無性生活易患肌瘤 部分飲食應避免

台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，小茜跟姊姊均未婚且無性生活，因此不覺得自己會有婦科問題，其實這樣的觀念是錯誤的。鍾醫師解釋，子宮肌瘤與荷爾蒙有密切關係，當每個月月經來潮時，子宮內膜會不斷受到雌激素刺激，就有生成肌瘤的可能性，因此無性生活者可能罹患子宮肌瘤的機率更高。

鍾國騰醫師補充，子宮肌瘤也與生活型態、體質以及家族史有很大的關係，故部分患者本身就容易因先天因素罹患肌瘤，因此更應該保持良好生活作息、清淡飲食並規律運動，靠後天努力遠離子宮肌瘤的突襲。

案例中的小茜來求診時主述，自己和姊姊都愛喝咖啡，感覺子宮肌瘤是因喝咖啡之後才開始變大的，鍾國騰醫師表示，目前並無文獻證明喝咖啡會導致子宮肌瘤變大，但不建議過量攝取咖啡因；此外，也應避免油炸類等刺激性食物及服用來路不明的藥物，另外也不要補充過量補品及大豆類食物。

海扶刀無創治療 不需開刀

針對子宮肌瘤的治療，鍾國騰醫師表示，海扶刀無創技術提供女性患者一個更舒適的治療選擇，術前透過核磁共振定位，清楚確認肌瘤位置及型態，後續再以超音波熱能聚焦，能夠精準對焦病灶，達到消融肌瘤的目的，同時遠離肌瘤帶來的不適症狀。此外，手術過程中因不需開刀，故可以避免手術沾黏或感染風險，也不需經歷難熬的術後修復期，讓患者不再害怕肌瘤手術。

醫籲女性超音波定檢 防婦科危機

鍾國騰醫師提醒，子宮肌瘤初期雖無明顯症狀，且不危及性命，但肌瘤增長速度快，千萬不要因此延誤診斷及治療時機。建議女性朋友每年至少進行一次超音波檢查，而曾罹患肌瘤者則應每3~6個月檢查一次，預防子宮肌瘤或婦科疾病在不知不覺中造成的健康危機。

【延伸閱讀】

婦科手術界的愛馬仕？ 海扶刀治肌瘤遠離術後沾黏

子宮肌瘤可吃當歸生薑羊肉湯嗎？　中醫師精闢解析

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52815

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

咖啡

上一則

家長忽略兒罹過動症未治療 醫師指恐衍生更多偏差行為

下一則

孕期高血壓危機重重 7大徵兆快就醫

延伸閱讀

粗糙手術讓猴子極度痛苦 馬斯克的Neuralink被控虐待動物

粗糙手術讓猴子極度痛苦 馬斯克的Neuralink被控虐待動物
住院（六二）

住院（六二）
想變成100%韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

想變成100%韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術
我的婆婆是神人（上）

我的婆婆是神人（上）

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

2022-02-12 17:45
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲