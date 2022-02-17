孕期高血壓危機重重 7大徵兆快就醫

(取材自健康醫療網)

現年31歲的尤小姐，懷第一胎時就罹患妊娠高血壓 ，自12~13周開始平均收縮壓都在160毫米汞柱以上，16~20周時更出現明顯的下肢水腫，稍微行動就會喘不過氣，而且隨著懷孕周數增長，症狀也越嚴重。經醫師仔細評估後，建議在37周時剖腹生產。只是尤小姐妊娠高血壓依舊無法有效控制，在37周時打了催生藥後血壓一度飆到190毫米汞柱，導致剖腹產時發生大出血500c.c以上，所幸最後嬰兒順利生產，尤小姐在病房接受8天的觀察後也平安出院。

妊娠高血壓號稱「母嬰殺手」

台灣衛生福利 部臺中醫院婦產科醫師林新旺表示，妊娠高血壓是臨床上不可不慎的「母嬰殺手」，主因是由於全身性血管攣縮所造成。血管攣縮的結果會導致血液量減少，影響胎盤功能，進而對胎兒生長造成負面效應。妊娠高血壓除了容易造成胎盤早期剝離及胎兒窘迫之外，也因為胎盤功能較差，容易使胎兒體重過輕、羊水過少等等，這些都是孕婦產檢時必須得注意的要項。

勿吃太鹹、含鈉量高食物

另外，一般妊娠高血壓若合併蛋白尿與水腫，就屬於「子癲前症」。約有5%的妊娠高血壓產婦會出現子癲前症。林新旺醫師建議，若產婦有輕微的高血壓，就盡量在家中休養，注意水腫程度並密切監測血壓變化，並以口服降血壓藥物來控制血壓；飲食則建議多補充蛋白質，切勿吃太鹹或鈉含量高的食物。

林新旺醫師呼籲，一旦產婦出現如下症狀，就要馬上就醫觀察及治療，及早排除妊娠高血壓危害。

1.血壓大於160/110毫米汞柱

2.蛋白尿大於2+（當次尿蛋白高於100 mg/dL）

3.全身水腫

4.噁心、嘔吐、頭痛、視力模糊、頸部僵硬

5.小便量減少

6.體重快速增加（每週增加2公斤以上）

7.上腹部疼痛

▲醫師與尤小姐攜手切蛋糕，慶祝個案的前世情人平安長大。

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資料來源：健康醫療網

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