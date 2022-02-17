我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

蘋果庫克年薪1億元太高？這家公司號召股東投票抗議

孕期高血壓危機重重 7大徵兆快就醫

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

現年31歲的尤小姐，懷第一胎時就罹患妊娠高血壓，自12~13周開始平均收縮壓都在160毫米汞柱以上，16~20周時更出現明顯的下肢水腫，稍微行動就會喘不過氣，而且隨著懷孕周數增長，症狀也越嚴重。經醫師仔細評估後，建議在37周時剖腹生產。只是尤小姐妊娠高血壓依舊無法有效控制，在37周時打了催生藥後血壓一度飆到190毫米汞柱，導致剖腹產時發生大出血500c.c以上，所幸最後嬰兒順利生產，尤小姐在病房接受8天的觀察後也平安出院。

妊娠高血壓號稱「母嬰殺手」

台灣衛生福利部臺中醫院婦產科醫師林新旺表示，妊娠高血壓是臨床上不可不慎的「母嬰殺手」，主因是由於全身性血管攣縮所造成。血管攣縮的結果會導致血液量減少，影響胎盤功能，進而對胎兒生長造成負面效應。妊娠高血壓除了容易造成胎盤早期剝離及胎兒窘迫之外，也因為胎盤功能較差，容易使胎兒體重過輕、羊水過少等等，這些都是孕婦產檢時必須得注意的要項。

勿吃太鹹、含鈉量高食物

另外，一般妊娠高血壓若合併蛋白尿與水腫，就屬於「子癲前症」。約有5%的妊娠高血壓產婦會出現子癲前症。林新旺醫師建議，若產婦有輕微的高血壓，就盡量在家中休養，注意水腫程度並密切監測血壓變化，並以口服降血壓藥物來控制血壓；飲食則建議多補充蛋白質，切勿吃太鹹或鈉含量高的食物。

林新旺醫師呼籲，一旦產婦出現如下症狀，就要馬上就醫觀察及治療，及早排除妊娠高血壓危害。

1.血壓大於160/110毫米汞柱

2.蛋白尿大於2+（當次尿蛋白高於100 mg/dL）

3.全身水腫

4.噁心、嘔吐、頭痛、視力模糊、頸部僵硬

5.小便量減少

6.體重快速增加（每週增加2公斤以上）

7.上腹部疼痛

 

▲醫師與尤小姐攜手切蛋糕，慶祝個案的前世情人平安長大。

【延伸閱讀】

高齡孕婦產前突水腫　竟是「子癲前症」作祟

妊娠高血壓導致胎死腹中　中醫調理掃陰霾

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52804

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高血壓 福利

上一則

沒性生活就沒婦科問題？未婚姊妹受壘球大子宮肌瘤纏身

延伸閱讀

CDC研究：孕期內打疫苗 寶寶出生後染疫住院風險降60%

CDC研究：孕期內打疫苗 寶寶出生後染疫住院風險降60%
研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤 導致胎死腹中

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤 導致胎死腹中
高血壓 導管治療有效「降壓」

高血壓 導管治療有效「降壓」
孫維躍腎病高血壓中心 建議檢測腎功能 爭取最佳治療時機

孫維躍腎病高血壓中心 建議檢測腎功能 爭取最佳治療時機

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

2022-02-12 17:45
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲