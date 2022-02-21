我的經驗／醫師不知心梗 醒來躺加護病房

桃園中壢宏其婦幼醫院副院長唐雲龍，曾在慢跑時身體不舒服，回家後心肌梗塞。（圖：唐雲龍提供）

還記得三年前的3月10日，一如往常的去跑馬拉松 ，當天是跑10公里的賽程，開始跑約2公里後，突然覺得身體不太舒服，愈來愈喘，因此跟太太及孩子說：「你們先跑，我後面跟上。」雖然身體不舒服，仍秉持著努力不懈的精神，就慢慢用走的，但總覺得這10公里非常遙遠。

跑步當下 心臟出問題

其實，跑步當下心臟就已出現問題，最後花費約四個多小時走完，回家洗澡後躺在床上睡覺，印象中還接了二至三通工作上的電話就睡著了，睡得很沉，醒來後已躺在加護病房內，我並不知道自己發生了什麼事、經歷了哪些劫難，沒有痛苦的感覺。

聽家人轉述才知道，當時我睡著後太太喊了我幾聲，發現我沒回應，因此緊急將我送醫，到院時醫師不斷對我做CPR、電擊急救，我的同事比我太太還早淚流滿面，原來我是心肌梗塞發作，因此裝了2支血管支架。

醫師也是人 也怕生病

醒來後的第一個想法是「活著還真好」，從沒想過心肌梗塞會發生在自己身上，不過覺得自己能從鬼門關前走一遭成功回到人世間，應該要歸功於平時保持運動的習慣，因為心臟缺氧會有後遺症，腦部記憶力也可能受損或導致中風 ，還好有長達七至八年的運動訓練，可能身體的抗壓性足夠，比較沒有受損，否則可能在跑步當下，人就直接走了。

「醫師也是人，也會怕生病。真的覺得這一次重生了」，雖然現在的工作量和往常強度差不多，但也會試著提醒自己不要太過勞累。

康復三個月 重新跑步

身體康復後三個月，我就重新跑步，只是剛開始時容易喘，還是會擔心會不會又發生同樣的事，不過慢慢訓練，身體逐漸適應，加上之前運動多年的努力累積，感覺身體經歷生病後並未受損。

現在我持續回診、照超音波追蹤心臟及血管的狀況，平時盡量讓自己作息正常，保持健康的飲食，維持適量的運動，一周至少慢跑三次，一次跑五公里。

多運動 老得慢病得晚

我病倒時，根本完全沒感覺，有趣的是，醒來後發現對面病床是19號，自己的床號為18號，之後家裡要買新車，剛好領到的車牌就是1918，覺得相當奇妙。

想跟大家分享，有句話說得很好，「人要老得慢、病得晚、走得快，平時要養成良好運動習慣，以抵禦不可預知的事情發生。」