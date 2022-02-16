我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

靠能量飲料提神 隨買隨喝 大學生竟心衰竭住院

健康醫療網／記者賴欣平報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

對有些年輕人來說，含咖啡因的能量飲料因隨手可得，便利商店即可買，是幫助他們度過無數需熬夜的日子，不管是趕報告、準備考試或打電動等任何原因時，得力的提神好幫手；另外，隨著運動風氣的普及，也有學生習慣在運動前來上一瓶藉此強化運動表現，然而，近來英國新研究報告顯示，青少年過度引用能量飲料，可能導致頭痛與睡眠問題，甚至影響學習成效。

大罐能量飲 咖啡因量約等於三杯濃縮

咖啡因進入人體後會快速被人體吸收。短期副作用包含影響中樞神經系統造成的焦慮、睡眠問題等，而長期過量咖啡因攝取也可能導致心血管問題。市售能量飲料內含咖啡因量其實相對高，根據歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）提供之各類型飲品內咖啡因含量可發現：

• 大罐能量飲料 （500ml）- 160mg咖啡因

• 小罐能量飲料 （250ml）- 80mg咖啡因

• 一杯濾掛咖啡 - 90mg咖啡因

• 濃縮咖啡一份 - 60mg咖啡因

• 一杯紅茶 - 50mg咖啡因

• 標準容量可樂 - 40mg咖啡因

• 一條50g的巧克力 - 25mg咖啡因

許多人不知道的是，大罐能量飲料咖啡因含量已約等於三杯濃縮咖啡，而青少年與兒童每日咖啡因建議攝取量依個人體重而異。以40公斤孩童為例，每日建議攝取120mg以下咖啡因，意即一罐大罐能量飲即超過此數值。

英大學生過量攝取 心悸、頭痛確診心衰竭

去（2021）年，英國一名21歲大學生，因長達兩年間每日飲用4罐500ml能量飲料，身體開始出現不自主顫抖、心悸、呼吸急促及體重下降等症狀，且只要停止飲用就會產生劇烈偏頭痛，嚴重影響專注力及學業。隨後就醫診斷為心臟衰竭，住院治療整整兩個月，持續約九個月的健康照護後，心臟功能才逐漸好轉。

當時，醫界學者亦將此案例刊登於英國知名期刊《BMJ》上，期望能藉此提醒社會大眾「能量飲料過量攝取」可能帶來的風險。

除了過量攝取能量飲料可能造成的副作用以外，英國政府衛生及社會關懷部也委託學者針對孩童飲用能量飲料情形進行數據分析，統計個案遍及多國，包含英國、美國及加拿大等，研究團隊從結果中發現：

（1）在參與數據統計的國家中，平均近半孩童至少一週飲用一罐能量飲料。

（2）男孩飲用頻繁度高於女孩。

（3）過量攝取能量飲料似與經濟貧乏、人群疏離有連結性。

（4）一週超過五次的頻繁飲用者，其身心靈健康損害比例較高，學術也有較不佳的現象。

另外，此研究領導人、英國約克大學學者Claire Khouja也表示，從數據結果中發現，對能量飲料成份認知度較高的孩童，其飲用頻率較低且數量較少，因此，若相關危險性的教育推廣能更加完善，或是能加強、明顯化飲料外包裝的警示，可能對於降低孩童能量飲料攝取量有所助益。

參考資料來源：

《BBC》Worrying numbers of older children having energy drinks regularly

《BBC》Student's heart failure linked to 'excessive' energy drinks

歐洲食品安全局

【延伸閱讀】

我一天可以喝多少咖啡因？　營養師教你看懂標示

近半數孩子睡不飽！　提神喝能量飲或咖啡小心陷惡性循環

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52801

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

咖啡 英國 教育

上一則

元宵湯圓吃過多 營養師：身材恐變圓滾滾

下一則

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

延伸閱讀

俄羅斯稱開始撤軍 英國和烏克蘭：眼見為憑

俄羅斯稱開始撤軍 英國和烏克蘭：眼見為憑
想變成100%韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

想變成100%韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術
與強生通話40分鐘 拜登：仍有希望與俄就烏克蘭達協議

與強生通話40分鐘 拜登：仍有希望與俄就烏克蘭達協議
婆媳諜對諜？卡蜜拉心中對梅根真正的感覺是…

婆媳諜對諜？卡蜜拉心中對梅根真正的感覺是…

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨