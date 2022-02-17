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男人不敢談的隱憂…年過40 就該照護攝護腺

劉柏均
男性排尿病態變化大約從40到50歲就開始產生，年過40歲就應注意防範。(Getty Images)
男性排尿病態變化大約從40到50歲就開始產生，年過40歲就應注意防範。(Getty Images)

攝護腺病變是男性健康的隱憂，卻往往讓男性羞於啟齒。台灣台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生表示，醫療科技進步，但仍有許多男性不明瞭攝護腺疾病，甚至忽略症狀，最終出現膀胱尿滯留、腎水腫、腎功能減退或感染、泌尿系統結石，加上看診時間有限，期待藉醫學知識推廣，提升病人病識感。

李祥生指出，攝護腺增生有「長壽病」之稱，醫界流行一組玩笑話「不論你多麼英明神武，總有一天等到你」。原因是男性隨年齡增加，罹患攝護腺疾病的比率愈高， 41到50歲發生率約為30％、51到60歲50％，超過80歲後則為90％。

「男性排尿病態變化大約從40到50歲就開始產生，尤其膀胱變化最關鍵，年過40歲就應超前部署，徹底遠離攝護腺肥大及發炎的隱憂。」李祥生舉例，門診曾在一個月內，連續來了三位尿滯留的老年男性病人，病因是攝護腺增生肥大，長期造成精神或生活上的困擾，病情已進展到兩側腎水腫，腎衰竭嚴重到要洗腎的地步才來就醫，但提早醫治療追蹤，便不至於演變到最糟。

65歲的吳先生表示，男人的尿尿問題難以啟齒、不好意思就醫，自己也是直到腎臟出問題才就醫，幸好還來得及，也奉勸四、五十歲的男性透過檢查掌握自己的健康大事。

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