頸部發現腫塊並持續變大 正子攝影揪扁桃腺癌

一位48歲婦女，自己摸到左側頸部有一小小的腫塊，因無痛而不以為意，沒想到一個月後感覺腫塊好像持續變大而求診，經全身正子攝影 和切片檢驗確診是左側扁桃腺癌。台灣澄清醫院中港院區耳鼻喉科林奐宇醫師表示，頸部出現不明腫塊的原因十分複雜，應即早就醫找出病因。

這位婦女沒有無抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣，在門診理學檢查除了發現此一大小約3公分的左頸部腫塊之外，無任何上消化呼吸道黏膜的病灶，進一步幫患者安排頭頸部超音波檢查合併細針抽吸，才發現是頸部淋巴轉移的癌症 。

林奐宇說，雖然知道是由淋巴轉移到左頸部，但到底是從何處轉來的最初癌部位，就有靠全身正子攝影來追尋，最後找到可疑的病灶，經切片確診為左側扁桃腺癌。患者在接受放射線治療及化學治療後，扁桃腺癌與頸部腫塊已消失。目前無復發跡象，只需定期追蹤。

他說，扁桃腺癌好發於40歲以上的病人，通常與抽菸、酗酒等習慣有關，但也有不明原因罹癌。扁桃腺癌初期症狀大多不明顯，直到腫瘤 侵犯到周圍組織，才可能出現喉嚨腫痛的症狀。

林奐宇說，頸部腫塊依發生的原因主要分為三大類：發炎性、先天發育不良性、腫瘤性。其鑑別診斷可先針對年齡層來做初步的區分。年紀15歲以下的兒童、青少年，多半是導因於病毒或細菌感染的淋巴腺炎。其次是先天性的病症（如甲狀舌骨囊腫），最後才是腫瘤（如甲狀腺瘤、淋巴瘤等）。

年紀16至40歲的青年、成人，先天發育所致的囊腫（鰓裂囊腫）與唾液腺疾患（唾液腺炎、唾液腺結石）遠較發炎性與腫瘤性的腫塊多見。

而年紀40歲以上的成人與老年人，一旦出現頸部腫塊則必須優先考慮是否潛藏有惡性腫瘤所致的頸部淋巴轉移。另外腫塊發生的部位也是一項有利的鑑別線索，一般頸部腫塊多數以淋巴結居多，但是根據不同的部位也會也其他的考量。例如：耳下部位的腮腺、下頷部的唾液腺及頸部正中央偏下的甲狀腺，這些也都是有可能發生頸部腫塊的原因之一。

林奐宇強調，隨著科技的進步，頸部超音波檢查可以說是醫師的另一隻手，在門診就診時可同步檢查，再配合細針抽吸更能提高疾病診斷的準確度。而全身正子攝影更是提供癌症的精準部位及罹癌的期別，做為精準治療的重要參據。

在耳鼻喉科的門診中，因為頸部出現腫塊而來就診的患者實不在少數，且有日漸增加的趨勢。林奐宇提醒，成人頸部腫塊越來越大、腫塊有消但沒有完全消失、聲音上的改變、吞嚥有困難或是疼痛、同側耳朵疼痛或是聽力異常等現象，是有潛藏惡性腫瘤的可能性，建議應該先找耳鼻喉科醫師做頭頸部詳細的檢查，先排除癌症的可能，才是最安全的作法