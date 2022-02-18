高血脂幾無症狀 宜定期健康檢查追蹤

肥胖是許多疾病的危險因子，醫師提醒民眾要做好體重控制。 (Getty Images)

專家表示，相較血壓、血糖 ，血脂異常難自我察覺，建議民眾定期做健康檢查，注意身體狀況。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸、缺乏運動、不健康飲食及不當飲酒等危險因子，容易造成常見的高血壓 、糖尿病、心臟病及中風等血管性疾病的發生。

台灣家庭醫學醫學會秘書長、北市聯醫家醫科主任孫文榮表示，三高（高血壓、高血脂、高血糖）當中，血壓高會頭暈，血糖高會出現吃多、喝多、尿多，但血脂高沒特別症狀，民眾也難自我察覺，多半是從健康檢查、或就醫抽血才發現。

孫文榮指出，有些民眾長期沒健檢、也無症狀，健檢出來的數值不會太嚴重，例如血糖標準值在100mg/dl，如果驗出105mg/dl，沒有立即危險，不見得要用藥，但須定期追蹤。

孫文榮表示，舉凡經過假期或節日，有些民眾的血糖值會偏高，需要注意，除了固定3個月到醫院抽血檢查，也可以自行購買血糖機在家追蹤。若血糖增加須控制飲食，若達到糖尿病標準，則需要用藥，醫師會根據不同情況給予民眾衛教。

血壓追蹤較簡單，孫文榮指出，血壓變動容易受環境影響，測量前可以靜待10分鐘，稍作休息後測量血壓較準確。像是天氣變冷，有民眾匆匆忙忙趕來診間，測出血壓高得嚇人，但稍作休息後測量就恢復正常。

「肥胖 是許多疾病的危險因子！」孫文榮提醒，高血壓、輕微血糖異常，透過體重控制、生活習慣改變，即可控制疾病，不見得需要藥物治療，但如果進階到中重度肥胖，都會增加罹癌等疾病風險，且增重容易減重難，呼籲民眾做好體重控制。均衡飲食包括少油少鹽多纖維、戒菸、節制飲酒、多運動。